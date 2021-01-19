На прошлой неделе на нашем рынке началась коррекция, а вчера «быкам» удалось отыграть часть потерь – индекс МосБиржи вырос на 0,61%. Фондовые биржи США были закрыты в связи с праздником Мартина Лютера Кинга, но другие рынки по всему миру были открыты. ВВП Китая вырос на 6,5% в 4 квартале, что несколько лучше ожиданий. Промышленное производство Китая в декабре выросло на 7,3% по сравнению с декабрем 2019 года, что также немного лучше ожиданий. В целом инвесторы сохраняют оптимистичное настроение.

Считается что в начале года 150 млн американцев получат чеки помощи на $2000 и часть этих средств будет ивестировано в фондовые инструменты. Лидеры нового Конгресса заявляют, что новая помощь в связи с COVID, включая прямые выплаты, будет их первым приоритетом. Ожидается, что палата представителей приступит к рассмотрению этого плана уже на этой неделе. Если смотреть на долгосрок, то безумное денежное стимулировании приведет к обнулению долга США и большой инфляции, но в моменте у инвесторов праздник. Также у многих инвесторов существуют завышенные ожидания, касательно массовой вакцинации против коронавируса КОВИД-19. При этом реальность довольно печальна – мощности у производителей вакцин невелики. Даже если вакцины эффективны к концу этого года только 18% — 20% населения планеты смогут ими привиться. С точки зрения распространения нового вируса это не имеет большого значения, скорее вирус внезапно «самоуничтожится» как вирус Испанка в 1919 году (окончательно в 1923 году).

Время играть на понижение «широким фронтом» акций пока не пришло. Индекс МосБиржи на дневных графиках находится в «зоне быков», а восходящий ноябрьский тренд проходит на уровне 3410 пунктов при вчерашнем закрытии 3472 пункта. Цены на нефть Brent также находятся на восходящем тренде, который проходит на уровне 54 доллара. Вчера «нефтебыков» поддержали данные из Китая, где вырос объем переработки нефти.

Объем торгов на МосБирже уменьшился вчера в два раза относительно обычных значений, но во второй половине недели торги будут более активными. Сенат США сегодня приступит к обсуждению импичмента Трампа. Инвесторы ждут среды и инаугурационной речи избранного президента США Байдена с подробностями о новом пакете помощи, а некоторые инвесторы наоборот опасаются массовых беспорядков. ЕС приступил к обсуждению новых санкций против России в течении десяти дней после инаугурации Байдена может быть известно о новых санкциях против России. Все это разумеется повлияет на настроения игроков на фондовом рынке. Также повлияет продолжающийся рост заболеваемости новым коронавирусом в Японии и Китае. На этой неделе на настроения игроков может повлиять и отчетность компаний США Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble, Intel и Netflix. Джанет Йеллен, кандидат избранного президента США Джо Байдена на пост министра финансов, сегодня будет выступать в Сенате. Вероятно инвесторы получать дополнительный сигнал, что денежные власти США не будут предпринимать усилия для того чтобы дополнительно ослабить доллар. Сегодня фондовый рынок Китая продолжил снижение и можно ожидать нейтральное открытие нашего рынка.



