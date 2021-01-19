Вчерашняя утренняя просадка российских акций была довольно быстро выкуплена, и Индекс Мосбиржи пошел в рост, несмотря на невзрачный внешний фон. По итогам дня рублевый индикатор рынка прибавил на 0,6%.

Задержание, а потом и арест Алексея Навального фондовые трейдеры просто проигнорировали.

Динамику российского рынка лучше западных аналогов можно объяснить лишь продолжающимся притоком средств инвесторов на рынок. Причем значительную часть новых денег обеспечивают внутренние инвесторы.

Сегодня внешний фон зовет к продолжению покупок. После вчерашнего выходного в Штатах американские фьючерсы прибавляют около 0,5-0,6%. На полпроцента подорожала нефть, пытаясь удержать отметку 55 долларов за баррель. В плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов.

Так что если внешний фон не начнет ухудшаться, то у Индекса Мосбиржи есть все шансы попробовать закрепиться выше отметки 3500 пунктов. Техническое сопротивление проходит примерно в 20-30 пунктах выше этой отметки, и лишь после его пробития можно будет строить прогнозы относительно зарождения новой полноценной волны роста.

Впрочем, мы бы не рекомендовали делать агрессивные покупки: во второй половине января по российским акциям очень часто проходит коррекция.

Сложно давать и какие-то конкретные рекомендации по бумагам на сегодня. Скорее всего, как и вчера, в лидерах роста и снижения будут бумаги «второго эшелона». В такой ситуации, быть может, поучаствовать в росте рынка стоит путем покупки фьючерса на Индекс Мосбиржи.

В отличие от фондовых трейдеров, валютные спекулянты распродажей рубля отреагировали на задержание, а потом и арест Алексея Навального. В моменте курс рубля падал к доллару более чем на 0,8%.

Это можно расценить больше как эмоциональную реакцию. Пока речь о санкциях в отношении России не идет.

Поэтому сегодня стоит ждать небольшого укрепления рубля, который будет получать поддержку от налогового периода. Однако отметка 73 руб за доллар остается железобетонной преградой для дальнейшего укрепления российской валюты.