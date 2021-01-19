Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился позитивный внешний фон. Поддержку рублю окажут попытка восстановления, предпринимаемая рынком энергоносителей, что позволяет ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent удерживать позиции в районе 55 долларов за баррель, а также рост интереса инвесторов к валютам развивающихся стран.

На таком фоне на старте торгов ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, пара доллар/рубль в начале дня может отступить в район 73,8 рубля. В ходе сессии, в случае сохранения позитивного внешнего фона, рубль может предпринять попытку дальнейшего отыгрыша потерь понедельника. При этом до конца недели, на наш взгляд, для американской валюты актуальным остается диапазон 73-75 рублей с сохранением рисков выхода к его верхней границе.

Напомним, что по итогам понедельника рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,5%, достигнув 74 рублей, евро прибавил 0,6%, закончив торги в районе 89,4 рубля.