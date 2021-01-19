Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Промышленные металлы демонстрируют разнонаправленную динамику, Brent незначительно дорожает. Большинство азиатских индексов торгуются в плюсе. Доллар США возобновил ослабление, реагируя на позицию будущего министра финансов Джанет Йеллен по вопросу стимулов. CAD, NZD и AUD отыгрывали от 0,15% до 0,3% у американского конкурента. В качестве значимого риска для рынков могут быть новости о вакцинации американскими препаратами. Масштабное применение привело к появлению сообщений о множестве побочных эффектов. Российский рынок может начать день с осторожного роста, а рубль с укрепления. 