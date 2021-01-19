Российский рынок начнет день с осторожного роста
Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Промышленные металлы демонстрируют разнонаправленную динамику, Brent незначительно дорожает. Большинство азиатских индексов торгуются в плюсе. Доллар США возобновил ослабление, реагируя на позицию будущего министра финансов Джанет Йеллен по вопросу стимулов. CAD, NZD и AUD отыгрывали от 0,15% до 0,3% у американского конкурента. В качестве значимого риска для рынков могут быть новости о вакцинации американскими препаратами. Масштабное применение привело к появлению сообщений о множестве побочных эффектов. Российский рынок может начать день с осторожного роста, а рубль с укрепления.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210119/832836890.html