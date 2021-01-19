Настроения на мировых рынках в понедельник улучшились, способствуя сдержанному росту индексов. Нивелировал неожиданную слабость пятничных данных по США и негативное закрытие торгов на американских биржах блок экономических данных по КНР, который оказался неплохим: пром.производство в Поднебесной в декабре выросло на 7,3% г/г, а ВВП Китая в 4 квартале вырос на 6,5% г/г, что является максимумом с конца 2018 года. Однако китайской статистики для развития роста, ввиду выходного дня в США, лишившего инвесторов значимых новостных поводов и способствовавшего снижению торговой активности, не хватило. В результате MSCI World не показал изменений (японский и британский рынки показали снижение, европейские биржевые площадки – умеренный рост), MSCI EM – прибавил 0,1%.

Сегодня утром азиатские рынки преимущественно растут (исключение составляет китайский Shanghai Composite, теряющий в около 1%), причем достаточно неплохо. Уверенно прибавляют фьючерсы на американские индексы, отыгрывая ожидания хороших новостей с сезона отчетности в США (на этой неделе в фокусе инвесторов, в первую очередь, банки и нефтесервис) и Европе. Так, сегодня свою финансовую отчетность и прогнозы представят Bank of America, Goldman Sachs и Netflix, интересно будет узнать взгляд на предстоящий год Halliburton. Кроме того, рынки поддерживает близость ослабления политической напряженности в США после инаугурации Президента, которая состоится завтра, и первых действий новой президентской администрации, которые должны быть стимулирующими, судя по решимости Дж. Байдена подготовить к весне и реализовать новый пакет помощи американской экономике объемом 1,9 трлн долл. На этом фоне по-прежнему сложная ситуация с коронавирусом и перспективы ухудшения тональности экономической статистики отошли на второй план: значимые публикации будут лишь в четверг-пятницу, когда выйдут недельные данные по рынку труда и жилья в США, а также предварительные PMI, которые, судя по консенсусам, могут ухудшиться ввиду применяемых карантинных мер.

Мы полагаем, что сегодня-завтра позитивные настроения на рынках, в отсутствие эксцессов при инаугурации в США, могут сохраниться. Однако к концу недели опасаемся новой волны ухудшения настроений.

По итогам понедельника индекс МосБиржи смог прибавить 0,6%, ведомый акциями ключевых «фишек» финансового и нефтегазового секторов (Сбербанк: +1,1%; TCS Group: +4,5%; Газпром: +0,9%; Роснефть:+0,7%; НОВАТЭК: +1,3%) и Яндекса (+1,1%). Сегодняшнее улучшение внешнего фона и удержание котировок Brent у отметки 55 долл./барр. позволяют рассчитывать на позитивный ход торгов российскими акциями. Мы ждем во вторник развития движения индекса МосБиржи в направлении верхней границы диапазона 3450-3500 пунктов, в котором он находится последние дни. По нашему мнению, потенциал роста рынка пока выглядит ограниченным ввиду хрупкости ситуации на рынке нефти и вероятного ухудшения настроений на глобальных рынках – мы по-прежнему видим перспективу возобновления движения индекса МосБиржи к отметке 3400 пунктов к концу недели.



