В середине прошлой недели цена нефти Brent достигла 57,4 долл. за баррель, что является максимумом с начала пандемии. Это уровни конца января 2020 года, когда рынку еще казалось, что COVID-19 останется локальной проблемой Китая. Безусловно, этому помогло решение Саудовской Аравии сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а также выполнение странами ОПЕК+ взятых на себя ограничений.

Впрочем, к началу этой недели цены на нефть снизились почти до 55 долл. за баррель на опасениях, что вакцинация займет больше времени, чем ожидалось. Кроме того, скоро может начать сказываться фактор Китая, где в преддверии Нового года по лунному календарю многие люди могут отправиться на карантин, чтобы иметь возможность передвигаться по стране в праздники. Это может привести к локальной просадке спроса на нефть и другие сырьевые товары.

Оживление добычи в США продолжается, но пока это проявляется в росте числа активных буровых установок. Общая добыча пока почти не растет.

Медленная по сравнению с ожиданиями вакцинация заставляет пересматривать и ожидания по скорости восстановления экономики. Хотя, надо отдать должное, промышленность пострадала от COVID-19 значительно меньше сектора услуг, полноценное восстановление спроса на сырьевые товары невозможно без восстановления деловой активности во всех сферах. Возможно, кстати, что сейчас может начать работать и фактор Нового года в Китае, причем заранее, из-за ухода людей на карантин перед поездками по стране.

На этом фоне с начала года промышленные металлы колебались в широком диапазоне, но без явного направления. Это же, кстати, касается и платины с палладием, которые все-таки ближе к промышленным металлам, чем к драгоценным.

Сегодня если читать новостные заголовки, то в связке с рублем часто упоминается рост политических рисков. Действительно, новостной фон может привести к некоторому ослаблению рубля, которое в нынешних реалиях будет слабым и кратковременным.

Кроме того, не стоит также расценивать объявленные покупки валюты ЦБ РФ как фактор ослабления рубля. Они будут проводиться в рамках бюджетного правила, которое призвано в том числе ограничивать влияние изменения цен на нефть на рубль. Но это также означает, что и высокие цены на нефть сейчас – не повод для укрепления рубля.

Сейчас скорее стоит обратить внимание на инфляцию и планы Минфина по размещению длинных ОФЗ с фиксированным купоном. Вот эти факторы могут способствовать некоторому ослаблению рубля.

Курс евро к доллару США в первые две недели торгов сначала обновил локальные максимумы в районе EUR/USD 1,234, а затем начал снижаться, и сегодня утром курс находился в районе EUR/USD 1,207. Поводом для разворота стал, похоже, рост доходностей казначейских облигаций США, этот фактор сейчас важен, так как одной из важных причин укрепления евро в прошлом году является уменьшение дифференциала между ставками в долларах и евро.

Тем не менее возможностей для укрепления у евро по-прежнему больше, чем для ослабления. Это связано и с сохранением уменьшенного дифференциала ставок, и с улучшением координации действий стран ЕС по вопросам антикризисных мер, и с уменьшением неопределенности, связанной с Brexit.