В понедельник, вопреки преимущественно неблагоприятной ситуации на рынке, в частности, цены на нефть упали ниже 55 долл./барр., ОФЗ с утра пытались скорректироваться после падения на прошлой неделе. Впрочем, к середине дня коррекция выдохлась, и рынок развернулся вниз. Тем не менее, хотя потери по итогам дня оказались невелики, цены большинства выпусков вновь снизились. Рост доходности вдоль суверенной кривой не превысил 4 б.п. Среди наиболее активно торговавшихся вчера бумаг можно выделить 10-летний бенчмарк ОФЗ 26228, он же вчера был среди лидеров снижения: за день его котировки опустились на 0,24%, а доходность выросла на 4 б.п. до 6,15%.

Сегодня Минфин должен объявить комбинацию бумаг для завтрашних аукционов. Ситуация на рынке в последние дни такая, что независимо от того, каким выпускам будет отдано предпочтение, рассчитывать на высокий спрос не приходится. Следовательно, особой необходимости у Минфина выбирать защитные облигации и предлагать рынку только короткие выпуски сейчас нет, хотя один из них (ОФЗ 25084 с погашением в 2023 г. или ОФЗ 26234 с погашением в 2025 г.) может быть предложен. Скорее ведомство, как и на прошлой неделе, может предпочесть один из двух наименее ликвидных выпусков: ОФЗ 26236 с погашением в 2028 г. (они как раз и размещались неделю назад) или ОФЗ 26235, погашаемые в 2031 г.