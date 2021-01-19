Инвестиции в турецкие активы продолжают манить инвесторов высокими процентными ставками. Но при этом инвесторов по-прежнему беспокоят ключевые вопросы. Что ждёт турецкую экономику? Не будет ли дефолта? Стоит ли ждать обвала национальной валюты – турецкой лиры?

Отвечая на эти вопросы, необходимо изучить историю турецкой экономики и финансов за последние двадцать лет. С начала 2000-х годов на волне всплеска интереса глобальных инвесторов к развивающимся рынкам и либерализации рынков ВВП Турции рос быстрыми темпами, достигающими 10-12% в год.

При этом рост во многом «спонсировался» привлечением внешних инвестиций как в собственный капитал предприятий, так и за счёт увеличения внешнего долга.

К власти в Турции сначала в качестве премьера, а позже в качестве президента пришёл Реджеп Тайип Эрдоган, который начал совершенствовать внутренние институты и строить национальную экономику.

Активные зарубежные инвестиции оказывали стабилизирующее влияние на курс лиры и инфляцию в стране. Но обратной стороной медали являлось ухудшение внешнеторговой позиции Турции. Доходило до того, что товарный импорт в полтора раза превышал экспорт страны. В 2016-м году произошла неудачная попытка государственного переворота, по результатом которой политика Турции начала дрейф в сторону от США. Отношения с внешними инвесторами начали портиться, что повлекло за собой бегство капитала.

Хронический дефицит внешней торговли перестал «спонсироваться» внешними инвестициями и турецкая лира вошла в штопор.

Апогеем обвала национальной валюты стал август-сентябрь 2018 года, когда на внутренние турецкие проблемы наслоился общий взлёт рисков и распродажа облигаций развивающихся рынков, а также локальный взлёт цен на нефть.

Пара USD/TRY за год с сентября 2017 по сентябрь 2018 по факту удвоилась с 3,5 до 7 лир за доллар. Инфляция в моменте взлетала выше 25% г/г. Рейтинговые агентства опасались краха банковской системы страны. Но при этом обвал лиры по факту впервые с начала 2000-х годов стабилизировал сальдо счёта текущих операций, а центральный банк Турции, наконец-то, привёл в порядок систему процентных ставок и взял курс на жёсткое таргетирование инфляции.

По факту можно говорить о том, что сентябрь 2018 года стал аналогом российского декабря 2014 года.

Экономика Турции испытала рецессию, но стала более устойчивой и автономной. Уже в этот момент стало понятно, что процентные финансовые инструменты достигли своего «дна».

Испытания для турецкой экономики на этом не закончились. В 2020 году из-за кризиса COVID-19 по экономике вновь был нанесён сильный удар. На этот раз резкое падение въездного туристического потока ударило по балансу услуг, что вновь вывело в глубокий минус сальдо счёта текущих операций и привело к очередной волне ослабления лиры. Высокий летний туристический сезон был загублен.

Дополнительным негативом для инвесторов стали риски полномасштабного участия Турции в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Пара USD/TRY взлетела до уровня 8,5.

Между тем, сразу после заключения перемирия в Нагорном Карабахе в начале ноября риски по долгам Турции резко пошли вниз, а лира начала вновь укрепляться. Турецкий ЦБ за несколько месяцев вновь взвинтил базовую ставку с 8,25% до 17%, полностью заякорив инфляцию. К январю пара USD/TRY укрепилась до уровня 7,3.

Говоря о перспективах инвестиций в турецкую лиру и турецкие активы надо в первую очередь отметить высокую гибкость экономики и финансовой системы. 2018 год стал для турецкой экономики «моментом истины», фундаментально ломающим прежнюю модель развития. 2020 год скорее можно было назвать лишь локальной неприятностью. Глобальная экономика продолжает активно восстанавливаться, поэтому можно ожидать, что туристический сезон 2021 года не будет таким провальным, как год назад.

При этом уже в III квартале 2020 года Турция показала рост ВВП на 6,7% г/г, обогнав по темпам восстановления большинство крупных мировых экономик. ВВП Турции на душу населения по паритету покупательной способности превышает 28 тыс. долларов, что уже выше аналогичного показателя для России. При этом турецкая экономика гораздо более диверсифицирована. Отношение госдолга к ВВП находится на комфортном уровне в 33%, внешние долги уже несколько лет стабилизируются, а ослабление лиры предотвратило «падение» валютных резервов.

На текущих уровнях в районе 7,4 по паре USD/TRY турецкая лира выглядит сбалансированной, так что её дальнейшего резкого укрепления вряд ли стоит ждать. Но общее снижение глобальных рисков и рисков развивающихся рынков будет продолжать плавно укреплять национальную валюту. Рост цен на нефть и другие энергоносители может иметь потенциально негативное влияние на торговый баланс страны, но мы не ждём, что цены на «чёрное золото» смогут показать взрывной рост в ближайшее время. ЦБ Турции заякорил инфляцию, и дальше ставки и рост потребительских цен скорее будут идти на снижение. Как результат, на наш взгляд, инвестиции в акции и облигации турецких предприятий могут иметь высокий потенциал роста в среднесрочной и долгосрочной перспективах.



