Сегодня был опубликован традиционный опрос фонд менеджеров BOFA Bank of America, который проводили с 8 по 14 января среди 194 менеджеров.

Результаты этого опроса вполне ожидаемы, инвесторы взяли на себя практически максимальный риск, самые популярные «идеи» — это длинные позиции в биткоине, технологических американских акциях и короткие позиции по доллару США.

База этого глобального консенсуса одна – монетарное стимулирование ФРС, которое приводит к росту активов. Пока у менеджеров мало сомнений в том, что тренд четвертого квартала прошлого года каким-то образом изменится.

Надо сказать, что риски они видят, видят в растущей доходности и в возможном укреплении доллара США. Таким образом, мировой рынок активов сейчас устроен как простейший организм инфузории-туфельки: растет доходность и доллар, сжимайся, выдавливай из себя активы, а если падает доллар и доходность, то надо начинать засасывать различные активы.

Как говорил известный герой – не жизнь, а малина. Только следует помнить, что при обильном питании жизнь инфузории очень короткая, так как отходы выводить некуда.