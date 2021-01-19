Прошедшая неделя задала больше вопросов, нежели дала ответы на ранее поставленные. Куда пойдет рынок, насколько быстрым будет это движение? Нет ответа. После достаточно уверенного роста первой недели нового года мы получили остановку и медленное соскальзывание вниз. Вроде бы никаких сильных падений за прошедшие дни и не было, но по факту все индексы потеряли чуть ли не столько же сколько приобрели на уверенном росте – от 0,91% по индексу Dow Jones (DJIA-30) до 1,54% по индексу NASDAQ. Самой разочаровывающей по итогам прошедшей недели была пятница от которой многие ждали большого позитива. Именно в пятницу с выходом квартальной отчетности от крупнейших американских банков JPMorgan Chase (JPM, —1,79%), Wells Fargo Company (WFC, —7,80%) и Citigroup (C, —6,93%) стартовал новый сезон корпоративной отчетности. От банков ждали только хорошего. По большому счету они и продемонстрировали по итогам своей деятельности в 4-м квартале 2020 года очень уверенные результаты. Первая реакция инвесторов на эту отчетность была весьма позитивной. Однако затем что-то пошло не так и к закрытию торгов дела у банков были не просто плохи, а убийственно плохи. Особенно обидно, что инвесторы верили и надеялись увидеть хорошую отчетности и подбирали акции банков, начиная с Нового года. За это время их котировки выросли на 10 и более процентов. И вот за несколько часов этот рост «легким движением руки» был почти обнулен. А если к этому еще и добавить достаточно бодрое выступление Председателя ФРС Джерома Пауэлла и объявление новоизбранного президента США Джо Байдена о новой программе помощи на сумму в 1,9 триллиона долларов, то возникает естественный вопрос – чего же вам еще надо для полного счастья?

Вот зато на отраслевом уровне хотя бы все более – менее понятно. Лучше все в течение всей недели за исключением пятницы были акции энергетических компаний. Они четко шли в фарватере нефтяных котировок, которые большую часть времени продолжали свой восходящий тренд. Поэтому и котировки нефтегазовых компаний чувствовали себя достаточно уверенно и прибавили за неделю почти 2% к своей капитализации.

А вот на противоположных позициях оказались акции сырьевых компаний, которые падали вслед за сырьем на фоне укрепляющегося доллара. Средние потери по сегменту составили здесь 3,25%. Очень хорошо всю неделю держались акции меднорудной компании Freeport – McMoRan Inc. (FCX, —5,92%), прибавившие за первые 4 дня недели почти 8% к своей капитализации. Однако и они не устояли и рухнули в пятницу вслед за котировками меди. Но все же наиболее пострадавшими в этой распродаже оказались акции химического гиганта Dow Inc. (DOW, —3,92%), потерявшие в последние дни более 6% своей стоимости.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю был заключено более 12 млн. сделок с акциями 1 456 эмитентов на общую сумму почти 13 млрд. долларов США.

Ожидания рынка

Сегодня мы узнаем, насколько участники рынка охвачены негативом, который так ярко проявил себя в пятницу. Еще до открытия торгов «в прямом эфире» пройдет вторая серия текущего сезона банковской отчетности и мы все увидим цифры от Bank of America (BAC) и Goldman Sachs (GS). Финансовые показатели этих банков по итогам деятельности в 4-м квартале 2020 года почти наверняка будут очень хорошими. Однако, как мы могли убедиться в пятницу, хорошая отчетность еще не повод для роста. Поэтому сегодня у нас есть шанс проверить – в пятницу это была случайность или закономерность и инвесторы действительно не готовы сейчас покупать и ждут коррекцию.

Все же рынок в настоящее время чрезвычайно подвержен сиюминутным порывам и мечется вверх и вниз как пушинка от одуванчика на ветру. А «ветер» сегодня должен однозначно дуть в сторону быков. В роли этого самого ветра будет выступать несравненная Джаннет Йеллен – бывший Председатель ФРС и нынешний основной кандидат на пост министра финансов в команде нового Президента США Джо Байдена. В 6 часов вечера по московскому времени госпожа Йеллен выступит перед членами комитета Сената, который должен одобрить ее кандидатуру на пост министра финансов. Как предполагается, основной упор в своей речи Джаннет Йеллен сделает на программе постковидной помощи на сумму в 1,9 триллиона долларов, которую предложил в конце прошлой недели Джо Байден. Короче, деньги – forever! Это, естественно, не должно не радовать рынки. Они собственно сегодня с утра и отыгрывают эту новость. Фьючерсы на все основные американские индексы уверенно торгуются в зеленой зоне и прибавляют к началу премаркета вплоть до 1%. Мы знаем, как госпожа Йеллен умеет вдохновлять рынки и ожидаем от нее таких же взбадривающих слов, которые она произносила в бытностью свою Председателем ФРС.

Так с учетом выше сказанного у нас сегодня есть все шансы увидеть достаточно уверенный рост индексов в течение всего торгового дня.

А вот после финального гонга нас ждет еще несколько напряженных моментов. Связано это прежде всего с выходом квартальной отчетности Netflix (NFLX) после окончания торгов. Главный показатель у компании – это количество новых подписчиков. Аналитики ожидают увидеть эту цифру в размере 6 миллионов. Это, честно говоря, не очень много, но во всяком случае гораздо больше, чем по итогам 3-го квартала, когда количество новых подписчиков составило всего лишь 2,2 млн. человек. Только весь вопрос – оправдаются ли надежды аналитиков. Ведь бизнес Netflix сейчас сталкивается с жесточайшей конкуренцией со стороны таких монстров как The Walt Disney (DIS) – канал Disney+, AT&T (T) – канал HBO Max и Apple (AAPL) – канал Apple TV и надеяться на легкую жизнь уже не приходится.

А надо признать, что если сегодня достаточно понятно, кто и в каком ключе определяет настроение на рынке, то завтра это самое настроение во многом будет определяться именно отчетностью Netflix.



