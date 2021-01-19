Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль некоторое время укреплялся вслед за ростом нефти, но затем стал сдавать позиции из-за умеренного ухудшения ситуации на мировых рынках.

В начале дня глобальные фондовые индикаторы активно повышались, нефть торговалась в неплохом плюсе. Всплеск оптимизма вызвали слова кандидата на пост министра финансов США и бывшей главы ФРС Джанет Йеллен, которая считает, что американским законодателям следует действовать масштабно перед угрозой серьезной рецессии, имея в виду скорейшее принятие нового пакета стимулов на $1,9 трлн, недавно представленного Байденом. Сегодня Йеллен выступит с этой речью в Сенате, который должен утвердить ее кандидатуру на пост главы Минфина.

Утром произошел откат, а затем мировые площадки совершили еще одно восходящее движение. После нашего открытия глобальные индексы умеренно просели, в то же время нефтяные цены ускорили рост. Однако рубль не смог продолжить восходящее движение, находясь под давлением геополитических рисков.

Развивающиеся валюты в начале дня укреплялись, но утром испытали просадку, некоторые опустились в умеренный минус. После старта российской сессии восходящая динамика в секторе возобновилась.

Российский долговой рынок пытается переломить крайне негативную тенденцию последних нескольких недель. Открывшись вниз, индекс гособлигаций RGBI вновь переписал девятимесячный минимум, но затем стал активно восстанавливаться.

Вслед за нисходящим импульсом рубль предпринял еще одну попытку роста, реагируя на продолжающийся подъем нефти и возобновление восходящей динамики мировых рынков. Однако к текущему моменту российская валюта вновь сдала позиции.

Нефть демонстрирует силу

После позитивного старта нефть консолидировалась и незадолго до нашего открытия перешла к повышению, несколько раз существенно откатившись от новых дневных вершин. Сейчас Brent торгуется около значения $55,4.

Нефтяной рынок вслед за другими площадками отыгрывает ожидания новых фискальных стимулов в США, которые должны способствовать восстановлению экономического роста и спроса на нефть. Дополнительную поддержку всем сырьевым товарам оказывает снижение доллара.

Из-за праздничного выходного, который был вчера в США, публикация еженедельной отраслевой статистики перенесена со среды на четверг.

Доллар возобновил снижение

В начале дня американская валюта снизилась, перейдя затем к консолидации. Незадолго до нашего открытия индекс доллара (DXY) совершил рывок вверх, но после старта российской сессии стал быстро сдавать позиции, теряя сейчас 0,3% вблизи уровня 90,5 п.

Очередное увеличение спроса на рисковые активы традиционно оказывает давление на доллар, так как он является одним из защитных инструментов, из которых в таких случаях инвесторы выходят. Кроме того, сама по себе основная причина данной тенденции — новые денежные вливания в экономику США, предполагает увеличение свободной долларовой ликвидности, способствуя ее удешевлению.

На этом фоне европейская валюта демонстрирует активное укрепление. В данный момент пара EUR/USD торгуется около отметки 1,213, прибавляя 0,4%. Дополнительным драйвером роста евро выступили более сильные, чем ожидалось, данные по индексам настроений в деловых кругах Германии и ЕС.

Техническая картина

Пара USD/RUB не смогла закрепиться над уровнем 74 руб., возобновив нисходящую динамику. В случае закрытия часовой свечки под отметкой 73,59 доллар может направиться к нижней границе диапазона консолидации 73,00–75,30.