Европейские площадки закрыли день снижением: общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,2%; немецкий DAX продемонстрировал снижение на 0,24%; FTSE потерял 0,11%; французский CAC просел на 0,33%.

Поводом для снижения европейских Фондовых индексов стали сообщения СМИ, согласно которым канцлер Германии Ангела Меркель хочет продлить общественные ограничения в связи с пандемией коронавируса до 15 февраля.

Для американского рынка день выдался более позитивным. По итогам основной торговой сессии индекс Dow вырос на 0,38% до 30930,5 пункта, Nasdaq увеличился на 1,53% до 13197,2, а S&P500 прибавил 0,81% и составил 3798,91.

Во вторник на американском рынке было ряд интересных событий.

Так, бумаги General Motors выросли на 9,8% после того, как было объявлено о том, что Microsoft проинвестирует в стартап Cruise, который GM приобрела в 2016 году и который занимается разработкой технологий для беспилотных автомобилей. Долгосрочное стратегическое партнерство с Microsoft создано для ускорения коммерциализации беспилотных автомобилей.

Бумаги American Express выросли на 3,8% после обновления JPMorgan рекомендации по бумаге. Согласно отчету, рекомендация была повышена с хуже рынка до лучше рынка, а целевая цена увеличена на 50% до $148.

Котировки Goldman Sachs снизились на 2,3% несмотря на сильный отчет. Банк в четвертом квартале увеличил чистую прибыль в 2,6 раза, что оказалось лучше прогноза. чистая прибыль в октябре-декабре составила $4,51 млрд, или $12,08 в расчете на акцию (ожидалось $7,45 на акцию), по сравнению с $1,72 млрд, или $4,69 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Выручка выросла на 17,9% — до $11,74 млрд (ожидалось $9,99 млрд).

Не таким впечатляющим, но также лучше ожиданий оказался отчет Bank of America. Чистая прибыль банка снизилась на 34,7% по итогам 2020 года и составила $17,894 млрд. По итогам квартала прибыль на акцию снизилась до $0,59 против $0,74 годом ранее. Выручка за квартал снизилась на 10% до $20,2 млрд. Аналитики ожидали прибыль $0,55 при выручке за квартал в $20,7 млрд.

Уже после закрытия основной торговой сессии свой финансовый отчет за квартал опубликовал Netflix. Финансовые результаты оказались неоднозначными: с одной стороны, компания зафиксировала чистую прибыль на акцию в размере $1,19 (ожидалось $1,39), с другой стороны, выручка компании оказалась лучше ожиданий ($6,64 млрд против ожидаемых $6,62). Росту компании на 10% способствовала информация, что количество новых платных подписчиков превысило 8,5 млн. Кроме того менеджмент компании рассматривает возможность обратного выкупа бумаг.

В среду череда отчетов продолжится, а среди знаковых отчетов среды стоит отметить Morgan Stanley, United Airlines, Procter & Gamble, UnitedHealth Group. Напомним, главным событием дня станет инаугурация Джо Байдена. После снижения на прошлой неделе американский рынок вернулся к росту. Несмотря на резкое торможение экономики по итогам квартала, инвесторы уверены в продолжении восстановления, а их оптимизм продолжает толкать индексы вверх.



