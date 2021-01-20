Во вторник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Санкционные риски стали фактором давления на котировки акций Газпрома (GAZP, —2.3%) и на спрос на рынке в целом (США объявили о расширении санкций в отношении участников проекта «Северный поток-2»). В итоге Северсталь (CHMF), Сбербанк (SBER) и Яндекс (YNDX) подешевели на 1.4%, РусАл (RUAL) – на 1.3%, ВТБ (VTBR) – на 1.2%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Привилегированны акции Варьеганнефтегаза (VJGZP) подорожали на 10.0%, обыкновенные (VJGZ) – на 9.9%, обыкновенные акции группы ПИК (PIKK) – на 6.6%. Тем временем привилегированные акции Центрального телеграфа (CNTLP) подорожал на 8.2%, обыкновенные (CNTL) – на 6.0%, привилегированные акции Ярославнефтеоргсинтеза (JNOSP) – на 5.1%.

Фондовые индексы США повысились на 0.4% — 1.5%, фьючерсы на индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС – ожидания новых мер стимулирования экономики США (к принятию которых, в том числе, призвала Дж. Йеллен в своем выступлении в качестве кандидата на пост главы Казначейства) поддерживают спрос на сырьевых и фондовых рынках. Вместе с тем, санкционные риски остаются сдерживающим фактором, что пока не позволяет прогнозировать скорое формирования устойчивого восходящего тренда по российским фондовым индексам. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 73.5 – 74.0 по паре доллар-рубль.