Несмотря на отличный внешний фон и наши прогнозы, российский рынок акций вчера выглядел очень слабо, снизившись за день на 0,8%. Сложно однозначно сказать, чем был вызван такой печальный результат. Быть может, в котировки акций начали закладываться санкционные риски. Не исключено и окончание традиционного для начала года притока на рынок средств инвесторов.

Но так или иначе, Индекс Мосбиржи не только не подобрался к отметке 3520 пунктов, пробой которой мог бы сформировать новое восходящее движение, но и близко снизился к поддержке 2420 пунктов. Если эта отметка не устоит, что Индекс Мосбиржи очень быстро рискует потерять еще 100 пунктов.

На 4,2% взлетели акции Мосбиржи, долгое время торговавшиеся в боковике и не принявшие участие в ралли начала года. Очень часто в последнее время акции биржи растут на падающем рынке, что мы увидели и вчера. Сегодня подъем бумаги вполне может продолжиться, но уже меньшими темпами.

На 1,6% опустились акции «Газпрома», поводом для чего стало сообщение о внесении в санкционный лист трубоукладчика «Фортуна». Но вряд ли это остановит достройку газопровода. Считаем, что спекулятивно акции газовой монополии стоит подбирать на просадках.

Внешний фон перед открытием наших торгов можно охарактеризовать как слабо положительный. Символически подрастают американские фьючерсы, но при этом в полупроцентном плюсе торгуется нефть. В «зеленой» зоне практически все промышленные и драгоценные металлы.

Рекомендуем внимательно следить за парой евро-доллар, которая вчера сумела закрепиться выше важной отметки 1,21, а сегодня подает признаки желания дальнейшего роста. Не исключено, что вновь зарождается движение с целью тестирования сильного сопротивления 1,24.

Если это так, то слабеющий доллар будет поддерживать котировки сырьевых активов и эмитентов. Поэтому сегодня лучше рынка вполне может торговаться «нефтянка», прежде всего «Лукойл», металлурги и золотодобытчики.

Рубль вчера отыграл часть потерь, понесенных накануне из-за ареста Алексея Навального. Растущая нефть и пара евро-доллар говорят о том, что укрепление рубля может сегодня продолжиться.

Однако отметка 73 руб за доллар выглядит пока непроходимым барьером, и при приближении к ней стоит покупать доллар против рубля как спекулятивно, так и среднесрочно.