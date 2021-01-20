Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Поддержку национальной валюте окажет дальнейшее восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 56,2 доллара за баррель, прибавляя 0,6%. Также покупкам в рубле будет способствовать сохранение спроса на валюты развивающихся стран. Несмотря на это мы не ожидаем существенного укрепления российской валюты в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль продолжит движение в районе 73,5-73,7 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры американская валюта может перейти к восстановлению и предпринять попытку выйти выше 74 рублей. При этом в рамках ближайших сессий для доллара актуальным остается диапазон 73-75 рублей.

Напомним, что по итогам вторника рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию сессии доллар снизился на 0,4%, отступив в район 73,7 рубля, евро потерял 0,1%, удержав позиции в районе 89,3 рубля.