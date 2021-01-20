Внешний фон позитивен для рубля
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Поддержку национальной валюте окажет дальнейшее восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 56,2 доллара за баррель, прибавляя 0,6%. Также покупкам в рубле будет способствовать сохранение спроса на валюты развивающихся стран. Несмотря на это мы не ожидаем существенного укрепления российской валюты в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль продолжит движение в районе 73,5-73,7 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры американская валюта может перейти к восстановлению и предпринять попытку выйти выше 74 рублей. При этом в рамках ближайших сессий для доллара актуальным остается диапазон 73-75 рублей.
Напомним, что по итогам вторника рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию сессии доллар снизился на 0,4%, отступив в район 73,7 рубля, евро потерял 0,1%, удержав позиции в районе 89,3 рубля.
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