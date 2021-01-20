Российский рынок акций во вторник проявил слабость и показал нисходящую динамику в течение торговой сессии. Индекс Мосбиржи растерял рост понедельника и вернулся к важным уровням, отделяющих его от более глубокой коррекции.

Обращаем внимание, что наш рынок начал отставать от динамики развитых и развивающихся площадок. В США индексы во вторник выросли после длинных выходных. В лидерах оказался сектор высоких технологий: Nasdaq Composite прибавил 1,5%. Индекс MSCI Emerging Markets накануне поднялся на 1,6% и обновил исторические максимумы. При этом цены на нефть во вторник выросли на 2,1%. Сегодня с утра фьючерсы Brent уже вернулись выше $56.

Отставание российских акций на таком фоне во многом может быть обусловлено геополитическими факторами. Так, во вторник Минфин США заявил о внесении в санкционный список трубоукладчика «Фортуна», задействованного на строительстве Северного потока – 2. Акции Газпрома на этом фоне были среди аутсайдеров, потеряв 1,6%. Вероятно, и сегодня они могут выглядеть слабее рынка. Ближайшая область технической поддержки по ним расположена около 213–215 руб.

Кроме того, кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что, если ее назначение будет одобрено, она пересмотрит санкционную политику страны.

По индексу Мосбиржи стоит внимательно следить за областью 3425–3440 п. Эта ключевая техническая зона. В случае закрытия сессии ниже этих рубежей далее цели коррекции сместятся в сторону 3320–3330 п. — на 3,3–3,6% ниже текущих значений.

Что касается сценария с обновлением исторических максимумов, то он сейчас не на повестке дня и подъема выше 3500 п. на этой неделе не ожидается. Общий взгляд на рынок пока остается осторожным. Риски временного снижения достаточно высокие.

На валютном рынке ситуация относительно спокойная. Бегства из рубля не наблюдается. Курс USD/RUB завершал вчерашний день около 73,7. В ближайшие недели он останется в широком коридоре. Нижняя горница этого диапазона расположена около 72,6–73, а верхняя — в зоне 75–76.

Уверенный подъем продолжается в бумагах Ozon (+4,6%). Вчера они переписали максимумы. Компания стала самой дорогой в российском потребительском сегменте. Капитализация превышает $11 млрд. Это позитив для ключевого акционера Ozon — АФК Системы, акции которой пока отстают и с прошлой недели находятся в узком боковом коридоре.

Вышли из спячки акции Московской биржи, подскочившие на 4,2%. Продолжительный коридор консолидации был пробит наверх, после чего произошло ускорение. Ближайшие ориентир — предыдущий максимум на 169 руб. Текущие уровни выглядят фундаментально справедливыми, существенного апсадйа при прочих равных не наблюдается.

Продолжается ралли в акциях девелоперов. В частности, лучше остальных выглядят акции ПИКа (+4,9%), которые растут четыре сессии подряд. Здесь также вчера был установлен новый рекордный максимум. Подъему помогают позитивные ожидания от предстоящей отчетности, рост цен на недвижимость и увеличение продаж.

Среди отдельных ликвидных бумаг наиболее слабую динамику во вторник показали депозитарные расписки TCS Group, упавшие не 5,6%. Ранее бумаги компании показали одну из лучших динамик на нашем рынке, так что столь же сильная волна коррекции — это нормальное явление на фоне технической перекупленности.

Сегодня среди корпоративных событий можно выделить публикацию отчета об операционных результатах за IV квартал у Детского мира и ПИКа.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник немного выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%, нефть Brent в плюсе на 0,7% и находится около уровня $56,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия вторника.