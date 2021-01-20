Российский рынок не удержался в плюсе
После позитивного начала торгов, чему способствовали подъем цен на нефть, положительная рыночная динамика в Азии и рост фьючерсов на основные мировые фондовые индексы, российский рынок акций перешел к снижению и завершил день в красной зоне. По итогам сессии индекс РТС отступил на 0,3%, а индекс Мосбиржи потерял 0,8%.
Негатива российскому рынку добавили очередные санкции США против «Северного потока – 2» и обсуждение возможного расширения ограничительных мер в отношении РФ со стороны Евросоюза.
Рынки Европы большую часть дня провели в зеленой зоне, но закрылись с небольшими потерями, индекс EuroStoxx 50 просел на 0,2%.
Ситуация с коронавирусом по-прежнему отражается на настроениях европейских инвесторов, и даже улучшившаяся оценка экономических перспектив в еврозоне, о чем свидетельствует рост индекса ZEW экономических ожиданий с 54,4 в декабре до 58,3 в январе, не повлияла на ход торгов. Германия вчера продлила жесткие карантинные меры до 14 февраля.
Американские рынки в последний полный день президентства Дональда Трампа чувствовали себя на подъеме. Видимо, этому способствовало выступление Джанет Йеллен – кандидата на пост министра финансов администрации Джо Байдена – в финансовом комитете Сената. Она отметила опасность рецессии и призвала как можно скорее принять пакет финансовой помощи, предложенный недавно Байденом.
По ее мнению, в текущих условиях исторически низких ставок выгодно размещать долгосрочный долг для рефинансирования задолженности, поэтому имеет смысл рассмотреть возможность размещения 50-летних облигаций. Также Йеллен заявила, что США готовы использовать весь арсенал средств, если Китай будет возводить торговые барьеры. Индекс S&P 500 вырос вчера на 0,8%, Nasdaq подскочил на 1,5%. Рынок также поддержала хорошая отчетность BofA и Goldman за 4 кв. 2020 г.
Сегодня к исполнению обязанностей приступит 46-й президент США Джо Байден, и, как всегда, рынки будут пристально следить его за первыми действиями на посту. Азиатские индексы этим утром двигаются разнонаправленно, фьючерсы на европейские индексы умеренно сместились в красную зону, а на американские индексы меняются слабо.
Нефть дорожает, сорт Brent торгуется выше 56 долл./барр.
Российский рынок начнет день в небольшом плюсе
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