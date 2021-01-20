Курс доллара к началу 2022 года превысит 80 рублей
Значительное сокращение доходов от экспорта товаров в 2020 г. обусловлено падением мировых цен на энергоносители (в прошлом году средняя цена нефти Brent понизилась на 32,7% по сравнению с 2019 г.), а также уменьшением объемов добычи в рамках сделки ОПЕК+. Это привело к существенному ухудшению показателей платежного баланса и, безусловно, внесло ощутимый вклад в снижение курса российской валюты (в прошлом году средний курс доллара вырос до 72,4 руб. с 64,7 руб. в 2019 г.).
При этом мы также считаем, что заметный вклад в ослабление рубля в прошлом году внес рост геополитической напряженности, а также неопределенность с транзитом власти в Соединенных Штатах в октябре–ноябре. Мы полагаем, что во 2 п/г текущего года ситуация в мировой экономике значительно улучшится, что окажет существенную поддержку показателям платежного баланса нашей страны.
Так, согласно нашему текущему прогнозу, в 2021 г. положительное сальдо торгового баланса увеличится до 124 млрд долл., а профицит счета текущих операций – до 68 млрд долл. Однако мы видим серьезные риски усиления антироссийской риторики после прихода к власти новой администрации в Соединенных Штатах, что, вопреки улучшению фундаментальных показателей, окажет значительное давление на курс российской валюты.
Несмотря на ожидаемое восстановление мировой экономики, мы полагаем, что отток капитала из страны в 2021 г. составит 42 млрд долл.
Таким образом, мы ожидаем, что в текущем году средний курс доллара вырастет до 78 руб., а в 2022 г. – до 81,8 руб.
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