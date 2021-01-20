Основатель Alibaba (BABA), миллиардер Джек Ма вновь появился на публике, правда, по видеосвязи, через три месяца после своего последнего выступления в октябре. Ранее инвесторы были обеспокоены тем, что глава компании не проявляет себя в публичном пространстве. Акции компании, занимающейся электронной коммерцией, на последней торговой сессии выросли более чем на 8% в Гонконге, а затем на 8,19% в Нью-Йорке.

Запись видеозвонка была впервые размещена на новостном портале, поддерживаемом правительством Чжэцзяна, восточно-китайской провинции, где находится штаб-квартира Alibaba.

Различные слухи о местонахождении Ма стали возникать после того, как в декабре СМИ сообщили, что он пропустил запись созданного им телешоу. Ма, известный своей приверженностью публичным выступлениям, в последние месяцы столкнулся с давлением китайских властей на Alibaba и дочернего финтех-гиганта Ant Group (владельца Alipay).

Всё же считаем, что действия китайского Государственного управления рыночного регулирования (SAMR) не направлены исключительно против Alibaba. Еще в ноябре регулятор представил новые законопроекты, которые ограничат деятельность компаний по сбору данных, а также другие правила, которые, по его словам, предназначены для защиты потребителей. По данным South China Morning Post, регулирующий орган вызывал Alibaba, JD.com, Tencent, Meituan, Pinduoduo и Didi Chuxing на встречу, чтобы обсудить набор правил, которым они должны следовать. Одно из них будет касаться запрета продавать продукцию по цене ниже себестоимости с целью вытеснения конкурентов или достижения монопольных позиций.

Провести четкую грань между рыночной конкурентной борьбой и злоупотреблением монопольным положением очень сложно. Мы становимся очевидцами того, как регуляторы разных стран вникают в технологические и маркетинговые процессы крупных компаний, чтобы обеспечить существование конкурентного рынка. Очевидно, что у гигантов интернет-ритейла с учетом рекордной капитализации на фондовых рынках есть возможности для того, чтобы полностью монополизировать региональные рынки. В этом отношении действия китайского и американского регуляторов оправданы.

В последний раз Ма выступал публично на конференции, где он подверг критике систему финансового регулирования Китая перед залом, в котором присутствовали высокопоставленные чиновники. Его спорные замечания могли побудить китайский регулятор резко остановить первичное публичное размещение акций (IPO) Ant Group.

С тех пор Ant Group проводит корпоративную реструктуризацию и приводит в соответствие нормативные требования под руководством чиновников из правительства.

Считаем, что на горизонте ближайшего квартала это не скажется значительно на финансовых показателях, но стратегически ограничит возможности экспансии на финтех рынке, что замедлит рост выручки. С технической точки зрения акции Alibaba будут стремиться закрепиться выше уровня $255 на NYSE.



