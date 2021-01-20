Не знаю почему, но после выступления Д. Йеллен в Сенате, многие эксперты стали говорить об отказе США от политики сильного доллара, мол, Йеллен не сказала об этом, а говорила о рыночном курсообразовании, а это значит, что США откажется от сильного доллара. Лично у меня сложилось совсем другое мнение.

Ловушка девальвации: почему слабый доллар неизбежен

Это нужно для балансировки бюджета, дефицит которого резко вырастет из-за пандемических программ.

Таковы, с моей точки зрения, главные тезисы вчерашнего выступления Йеллен. Что это значит?

Это значит, что предложение гособлигаций на рынке не будет очень большим. Следовательно, ФРС может спокойно пойти на сокращение программы QE.

А это значит, что Казначейству для того, чтобы выполнять план по заимствованиям, ни в коем случае не нужен слабый доллар.

Поэтому речь Йеллен нужно рассматривать, как разворот американской правительственной финансовой политики на 180 градусов, от того, что было при Д. Трампе.



