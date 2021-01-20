По данным ФТС, экспорт товаров в долларах в ноябре сократил падение до 17,3% (-23,7% г./г. в октябре). В итоге общий показатель за 11М упал на 21,9% г./г. Впрочем, основным фактором просадки стоимостных объемов выступило снижение мировых цен на основные экспортируемые товары, прежде всего, цен на нефтегазовый экспорт (-32,8% г./г. с начала года), химическую продукцию (-18,4% г./г.), дерево (-24,4% г./г.) и пр. (см. график ниже). При этом физические объемы экспортируемой продукции показали гораздо более сдержанное падение – по нашим расчетам, за 11М с начала года экспорт товаров снизился на 4,7% г./г. Это в целом согласуется со статистикой по ВВП (просадка реального экспорта товаров и услуг за 9М 2020 г. составила 3,9% г./г., более актуальных данных пока нет).

Как мы уже не раз отмечали, падение цен на большую часть экспортной продукции – преимущественно результат спада спроса в глобальной промышленности и замедление экономической активности. Впрочем, речь в первую очередь идет именно о товарах, используемых в промышленности (топливо, металлургия, уголь и пр.). Исключением являются, пожалуй, лишь цены на золото (на мировом рынке оно подорожало за год на ~20%) и на продукцию сельского хозяйства – цены на ее российский экспорт увеличились на 4% за 2020 г. Фактически, они единственные из основных показали позитивную динамику с начала года. В то время как рост мировых цен на золото имеет в основном финансовую природу, удорожание продовольственного сырья, в частности, пшеницы (Россия – один из мировых лидеров-экспортеров по этой позиции) – во многом, прямо или косвенно – результат пандемии (высокий спрос на продовольствие на фоне сбоев в поставках и логистических цепочках).

Спад основной части ненефтегазового экспорта очевидным образом объясняется эффектом слабого спроса на фоне пандемии (тогда как дополнительное снижение в нефтегазовом сегменте остается эффектом ОПЕК++). Рост физических объемов экспорта золота и пшеницы – результат привлекательной ценовой конъюнктуры (при этом продажи зерна за границу могли бы быть еще больше, если бы в начале года российские власти не вводили временный запрет на ее экспорт во все страны, кроме ЕАЭС). Улучшение ситуации с экспортом продукции деревообработки, вероятно, обусловлено восстановлением спроса в Китае (именно он является основным ее потребителем).

В 2021 г. перспективы восстановления российского экспорта во многом будут зависеть от степени выхода мировой экономики из ситуации пандемии. Пока наш базовый прогноз предполагает ухудшение ситуации по этому вопросу, в связи с чем мы рассчитываем на околонулевые темпы роста экспорта в реальном выражении в этом году. По-прежнему его более активное восстановление будет сдерживаться соглашением ОПЕК++, сохранением существенных ограничений на авиаперевозки и в целом сдержанным состоянием экономической активности в мире. Интересно, что запланированные в этом сельхозгоду (до 30 июня) квоты на экспорт пшеницы в размере 17,5 млн т (свыше этой квоты происходит заметный рост экспортной пошлины) вряд ли сильно скажутся на падении объемов экспорта – большинство сельхозпроизводителей, скорее всего, отложит свои экспортные поставки на вторую половину 2021 г.



