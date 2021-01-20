Политика вновь вышла на первый план. Хотя вчера этого в принципе все ждали. Причем ждали с нетерпением, поскольку главную роль во вчерашнем спектакле должна была сыграть ни кто бы то ни было, а сама Джаннет Йеллен – суперзвезда мирового финансового рынка бывший Председатель ФРС и, как надеются многие участники рынка, будущий Министр финансов, славящаяся своими бычьими взглядами на фондовый рынок. Госпожа Йеллен блестяще исполнила свою роль, взбодрила сенаторов призывом «ДЕЙСТВОВАТЬ МАСШТАБНО» и реально поддержала рынки. По крайней мере все индексы, находившиеся до ее выступления вблизи нулевых отметок, уверенно пошли вверх и завершили день в прекрасном настроении, прибавив от 0,4% по индексу Dow Jones (DJIA-30) до 1,5% по индексу NASDAQ. «Бабушка Йеллен» даст нам много денег – вот главный вывод, который сделали участники рынка по итогам ее выступления перед сенатским комитетом.

В условиях предстоящей (и нынешней!) большой раздачи денег лучше всех себя чувствовали конечно же акции компаний — триллионеров. Особенно хороши были акции Alphabet (GOOGL, +3,29%) и Facebook (FB, +3,88%). Во многом благодаря именно им сегмент коммуникационных услуг показал вчера наилучшие результаты и вырос только в среднем на 2,16%.

Акции энергетического сегмента после некоторой коррекции, которую мы наблюдали в предыдущие дни, вновь пошли в гору и прибавили в среднем 1,6%. А лучшими среди них были акции компаний, работающих в секторе очистки и переработки газо- и нефтепродуктов, например, такие как Marathon Petroleum (MPC, +4,80%) и HollyFrontier Corporation (HFC, +4,64%).

Одним из героев вчерашнего дня стали акции автомобилестроительного гиганта General Motors (GM, +9,75%), выстрелившие вверх почти на 10% после объявления о том, что к проекту Cruise по запуску беспилотных автомобилей, в котором GM владеет контрольным пакетом, подключается также и компания Microsoft (MSFT, +1,78%) с дополнительными инвестициями в 2 млрд. долларов.

Ну и в завершение хочется отметить еще одну компанию, чьи акции достойны для включения в любые инвестиционные портфели. Одними из лучших по итогам вчерашнего дня стали акции биотехнологической компании Gilead Sciences (GILD, +5,91%), которые инвесторы начали активно скупать после того как ведущий аналитик Morgan Stanley Мэтью Харрисон сказал, что у Gilead есть ключевое лекарство от ВИЧ, которое может обеспечить денежный поток на десятилетия. Инвесторы уже очень давно ждут от этой интереснейшей компании хороших новостей и вот кажется эти долгожданные новости на подходе.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже во вторник 19 января было заключено более 1,4 млн. сделок с акциями 1 405 эмитентов на общую сумму почти 1,6 млрд. долларов США.

Ожидания рынка

Сегодня исторический день – к своим обязанностям приступит новый 46-й президент США Джо Байден. Он принесет присягу в 20-00 по московскому времени и таким образом завершится эра Трампа. По большому счету это эра была очень благоприятна для фондового рынка и особо обижаться инвесторам на уходящего президента не за что. Но и при Байдене фондовый рынок должен чувствовать себя очень даже неплохо. По крайней мере к началу своего президентства ралли на фондовом рынке в период с момента проведения президентских выборов и вплоть до инаугурации по доходности (+12,8% по итогам вчерашнего закрытия рынка) занимает сейчас 2-ю строчку в истории Америки и уступает лишь периоду президентства Герберта Гувера (Herbert Hoover) в 1928 году, когда доходность рынка в прединаугурационный период составила 13,29%. Правда здесь напрашивается еще одна аналогия и мы прекрасно знаем чем завершилось для фондового рынка президентство того же Гувера – Великой Депрессией! Но не будем сейчас о плохом.

Если взглянуть на рынки сегодня, то итоги первой половины дня ни у кого не должны вызывать тревоги. Все тихо и спокойно. Более того вчерашний вечер преподнес участникам рынка подарок в виде блестящей отчетности от одного из лидеров коронавирусной «хайповолны» — компании Netflix (NFLX). После разочаровывающих данных о новых подписчиках по итогам 3-го квартала, когда компания показала прирост всего лишь на 2,2 млн. человек, мало кто ожидал и по итогам 4-го квартала слишком уж хороших цифр. И 6 млн. новых подписчиков, которые прогнозировали аналитики, казались многим несбыточным пределом. Но Netflix на то и Netflix, чтобы удивлять и радовать инвесторов. Компания объявила, что по итогам 4-го квартала она прибавила еще 8,5 млн. человек и общее количество подписчиков уже перевалило за 200 миллионов и составило на 1 января 203,5 млн. Естественно, столь радостная весть тут же нашла свое отражение на рынке и котировки акций Netflix сразу же после выхода данных на постмаркете взлетели более чем на 10%. К утру котировки еще немного прибавили и к середине сегодняшнего дня их рост превышает уже 12%. Браво, Netflix!

Что касается общих прогнозов на сегодня, то настроение на рынке задано вчерашним выступлением Джаннет Йеллен и явно будет поддерживаться позитивом от процедуры инаугурации нового Президента США. Если во время инаугурации никаких эксцессов не будет (а их с большой вероятностью таки не будет!), то рынок спокойно на умеренном позитиве переживет сегодняшний день и закроется в плюсе с прибавкой в пределах от 0,5% до 1%. При этом индексу NASDAQ достаточно вырасти всего лишь на 0,1%, чтобы обновить свой абсолютный исторический максимум. И, согласитесь, это будет хороший салют в честь нового президента США!



