В лидерах роста к середине сессии пребывали акции банка “Санкт-Петербург” (+3,03%) и котировки Петропавловска (+2,89%). Бумаги Детского мира подорожали на 1,88%. В лидерах снижения были гдр TCS Group (-2,76%), которые продолжали коррекцию после взлета предыдущих сессий, и акции Мосбиржи (-1,77%).

Детский мир в среду представил сильные операционные результаты, согласно которым продажи группы в 4-м квартале увеличились на 14,4% г/г, до 44,5 млрд руб., а онлайн-сегмента – в 2,2 раза, до 12,7 млрд рублей. За весь 2020 год общая выручка выросла на 11% г/г, а онлайн-сегмента – в 2,4 раза.

С технической точки зрения объемы торгов по бумагам Детского мира в последнее время невысоки, но котировки пытаются восстановить утерянные позиции и подошли к важному краткосрочному сопротивлению 136 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). При способности закрепиться выше 136 руб. бумаги вполне могут ускорить рост и продолжить движение к 140-143,50 руб. – в целом технических препятствий для такого развития событий на данный момент нет. Открывать “длинные” позиции у текущих уровней, однако, может оказаться слишком рискованным, так как от важного сопротивления возможен в том числе разворот вниз.



