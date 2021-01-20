Рубль с открытия устремился вверх, реагируя на позитивный внешний фон. В начале дня глобальные площадки продемонстрировали восходящий импульс, после чего сдали позиции, в то же время нефтяные цены продолжили поступательный рост. Утром мировые индексы также возобновили восходящую динамику.

Глобальные инвесторы надеются, что после сегодняшней инаугурации Байдена политические риски в США уменьшатся, а новая администрация сосредоточится на реализации мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии.

Развивающиеся валюты сегодня также демонстрируют позитивную тенденцию. Правда, после старта российской сессии ситуация в секторе несколько ухудшилась на фоне резкого отскока доллара, в результате чего некоторые представители вышли в минус.

Российский долговой рынок продолжает развивать восстановление. Индекс гособлигаций RGBI повышается вторую сессию подряд, корректируя мощное нисходящее движение последних недель.

Несмотря на столь благоприятные внешние и внутренние условия рубль еще в начале сессии стал активно сдавать позиции, хотя мировые рынки лишь ускорили рост. Вероятно, сказывают возросшие геополитические риски, угрожающие более серьезными санкциями.

Нефть сохраняет восходящую динамику

Сегодня нефтяные цены продолжили развивать восходящее движение предыдущей сессии. В начале наших торгов котировки умеренно откатились от дневных вершин. Сейчас Brent торгуется около значения $56,4.

Нефтяной рынок сохраняет позитивную динамику на фоне роста других площадок. При этом быстрое восстановление доллара, стартовавшее в начале наших торгов, оказало незначительное воздействие на котировки нефти.

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен способны еженедельные отраслевые данные. Завтра в 00:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а в пятницу в 19:00 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 0,3 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 3,5 млн барр.

Доллар развернулся вверх

Поначалу американская валюта демонстрировала устойчивую нисходящую динамику, но после нашего открытия устремилась вверх, нивелировав почти все нисходящее движение, стартовавшее вчера вечером. Сейчас индекс доллара торгуется около уровня 90,5 п.

Европейская валюта в начале дня активно повышалась, однако после старта российской сессии стала быстро сдавать позиции. В данный момент пара EUR/USD находится около отметки 1,212, теряя 0,1%.

Техническая картина

Пара USD/RUB сегодня вновь приближалась к нижней границе диапазона консолидации 73,00–75,30, после чего произошел резкий отскок. Вероятно, мы увидим еще одну попытку пробоя уровня 74 руб., и, если доллару удастся закрепиться над ним, он может направиться к верхней границе данного коридора.