Китайская версия TikTok запускает собственный платежный сервис
Компания ByteDance внутри своего приложения Douyin (которое, строго говоря, является изначальной версией для международной TikTok) запустила оплату внутри видеороликов на базе собственной системы расчетов. Ранее пользователи могли это сделать только через партнерские сети WeChat Pay (принадлежит Tencent) или Alipay (принадлежит дочке Alibaba Ant Group), теперь добавилась иконка Douyin Pay. Платные опции внутри сервиса позволяют покупать товары, рекламируемые внутри контента, либо напрямую финансово поддерживать авторов видеороликов.
Новость важна тем, что позволяет понять, как будет развиваться международный бизнес TikTok. Успех собственной финансовой платформы в Китае может побудить ByteDance масштабировать эксперимент на свою внешнюю аудиторию. Это значит, что Douyin Pay (вероятно, для иностранцев он будет называться TikTok Pay) может составить серьезную конкуренцию существующим мобильным Pay-сервисам от Apple, Samsung, Google, а также PayPal.
Еще один вывод, который напрашивается в связи с появлением платежного сервиса у ByteDance, говорит о том, что компания вряд ли планирует продавать свой бизнес американским или любым другим инвесторам и, скорее, будет монетизировать его самостоятельно. Что, однако, не исключает вероятности выхода TikTok на IPO с небольшой долей продаваемых акций. Последняя из недавних оценок компании давала сумму порядка $50 млрд. Сегодня капитализация сервиса может доходить до $70 млрд и даже более того.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210120/832853312.html