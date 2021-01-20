Компания ByteDance внутри своего приложения Douyin (которое, строго говоря, является изначальной версией для международной TikTok) запустила оплату внутри видеороликов на базе собственной системы расчетов. Ранее пользователи могли это сделать только через партнерские сети WeChat Pay (принадлежит Tencent) или Alipay (принадлежит дочке Alibaba Ant Group), теперь добавилась иконка Douyin Pay. Платные опции внутри сервиса позволяют покупать товары, рекламируемые внутри контента, либо напрямую финансово поддерживать авторов видеороликов.

Новость важна тем, что позволяет понять, как будет развиваться международный бизнес TikTok. Успех собственной финансовой платформы в Китае может побудить ByteDance масштабировать эксперимент на свою внешнюю аудиторию. Это значит, что Douyin Pay (вероятно, для иностранцев он будет называться TikTok Pay) может составить серьезную конкуренцию существующим мобильным Pay-сервисам от Apple, Samsung, Google, а также PayPal.

Еще один вывод, который напрашивается в связи с появлением платежного сервиса у ByteDance, говорит о том, что компания вряд ли планирует продавать свой бизнес американским или любым другим инвесторам и, скорее, будет монетизировать его самостоятельно. Что, однако, не исключает вероятности выхода TikTok на IPO с небольшой долей продаваемых акций. Последняя из недавних оценок компании давала сумму порядка $50 млрд. Сегодня капитализация сервиса может доходить до $70 млрд и даже более того.