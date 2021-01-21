Для большинства людей, не знакомых с крипторынком, его разнообразие и огромное количество активов пугает. Все эти термины: DeFi, Dex, swap, yield farming, — оставляют не менее ужасающее впечатление, когда начинаешь погружаться в рынок и пытаешься понять хотя бы, о чем говорят собеседники на специализированных порталах, форумах или чатах криптосообществ.

Почему Bitcoin не панацея

Большая часть инфо-охвата само собой посвящена Bitcoin. И не удивительно, ведь это — криптовалюта с недосягаемой для других на данный момент капитализацией в 65% всего крипторынка. Тяжело представить, но стоимость всего рынка более чем на половину состоит из стоимости одной криптовалюты.

Почему биткоин не заменит золото и обречен на падение

Стоит понимать, что плюсы этой валюты ничуть не мешают зарабатывать на ней как инвесторам с долгосрочным горизонтом планирования, так и обычным спекулянтам, особенно в периоды текущей высокой волатильности, но стоит ли ограничивать свой кругозор одной валютой с присущими ей минусами или все же стоит рассмотреть другие не менее интересные варианты?

Из чего выбирать?

Весь крипторынок можно условно сегментировать на 3 группы:

топовые и известные криптовалюты, сюда помимо Bitcoin входят, например, Ethereum, Litecoin, Ripple, менее известные форки Bitcoin и другие

бесчисленное множество малоизвестных токенов стартапов, мертворожденных идей, небольших проектов и откровенного мошенничества

инфраструктурные токены, например, токены криптобирж и токены децентрализованных площадок, в том числе пресловутые DeFi токены

Стоимость валют из первой категории поддерживается активным спросом со стороны инвесторов. Во второй находятся наиболее рискованные инвестиции, размещать в них свои средства стоит только при условии точного понимания функционирования проекта, хорошего диалога с командой разработчиков и при полном осознании всех сопутствующих рисков.

"Золотой Грааль" криптовалютного рынка

Отличительная особенность третьей категории токенов — наличие огромной экосистемы, привязанной к активу.

Под данным термином я подразумеваю формирование спроса на актив не потому, что он "в тренде" и сейчас "все покупают", а потому, что большая часть клиентов, использующих тот или иной сервис, покупают его сознательно для экономии накладных расходов, вызванных при работе с конкретным сервисом.

Здесь хорошим примером выступают торговые площадки, ведь если профессионально заниматься торговлей на этом рынке, использовать инвестиционные продукты, то просто выгодно приобрести токен этой площадки. За короткий промежуток времени за счет предоставленных скидок клиент очень быстро окупает вложения в токены и начинает экономить/зарабатывать больше, чем он смог бы это сделать без этой покупки.

Такого рода токены есть у всех крупных площадок, например, Binance, Okex, Huobi.

Подобные токены, своего рода, являются "золотым Граалем" на рынке.

Независимо от стоимости и капитализации рынка от года к году растет число клиентов, увеличивается количество проводимых транзакций, совершаемых операций, растут комиссионные сборы, а площадки становятся все больше, и, главное, что эти токены обеспечены реальным бизнесом, который растет вместе с ростом рынка.

Если инвестор хочет разбавить свой портфель активов чем-то не из первой группы криптовалют, то, приобретая такие токены, он наиболее защищен от финансовых потерь.

Каждый сам выбирает свою инвестиционную стратегию. Большинство людей приходящих на рынок начинают использовать в работе наиболее популярные и ликвидные инструменты. Это касается любого рынка, а особенно такого технически сложного, как рынок криптовалют.

Нельзя назвать такой подход ошибочным, так как он зачастую позволяет избежать крупных потерь при отсутствии опыта работы на рынке.

Но не стоит ограничивать свое знакомство с криптовалютами только наиболее популярными активами, нужно скрупулезно подбирать инвестиции, оценивать риски и никогда не инвестировать последние или уж тем более кредитные средства в высокорисковые активы, к которым можно отнести весь крипторынок.



