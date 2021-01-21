Спрос на ОФЗ возвращается
В среду доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,12% годовых (-2 б.п.). Российские гособлигации продолжили дорожать вместе с остальными ЕМ, отыгрывая ожидания сохранения мягкой монетарной политики мировыми центробанками, а также перспективы новых бюджетных стимулов США. Вчера ЦБ Канады сохранил ставку на уровне 0,25% годовых и подтвердил приверженность сохранению около нулевой ставки в перспективе ближайших трех лет. Регулятор ожидает, что таргет по инфляции в 2% не будет достигнут минимум до 2023 г. Ранее, на этой неделе ЦБ Австралии сообщил, что прогнозирует сохранение ставки в течение как минимум трех лет и намерен увеличить программу выкупа гособлигаций со 100 до 150 млрд AUD (116 млрд USD).
Минфин РФ вчера разместил 5-летние ОФЗ 26234 с фиксированной ставкой купона в объеме 20 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 5,57% годовых, что предполагает премию 4 б.п. к закрытию торгов во вторник. Спрос составил 39 млрд руб., что является максимумом для аукционов «классики» за последние 2 месяца. В первые две недели января размещение нового госдолга проходит в относительно небольших объемах, что позитивно для слабого рынка.
Сегодня восстановительный рост цен рублевых облигаций может продолжится. Ожидаем снижения доходности 10-летних ОФЗ до 6,10% годовых.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210121/832857099.html