В среду голубые фишки закрылись преимущественно в плюсе. Ожидания новых стимулирующих мер и уменьшение политической неопределенности в США после инаугурации Дж. Байдена имели положительное влияние на динамику американских фондовых индексов и спрос на рынках акций в целом. Из российских высоколиквидных бумаг заметно подорожали Норникель (GMKN, +2.8%), АФК Система (AFKS, +2.7%), НЛМК (NLMK, +2.5%), Полюс (PLZL, +2.0%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) подорожали на 18.4%, привилегированные (JNOSP) – на 11.2%, обыкновенные акции и привилегированные акции Варьеганнефтегаза (VJGZ, VJGZP) – на 9.9%.

Фондовые индексы США повысились на 0.8% — 2.0%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, на динамику которых влияют ожидания новых мер (фискального) стимулирования экономики США. Вместе с тем, санкционные риски пока не позволяют говорить об окончательном восстановлении восходящего тренда на российском рынке акций. На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль за счет повышения «спроса на риск» на рынках в целом.



