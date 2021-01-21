Индекс Мосбиржи вчера вырос на 0,7%. Но такой результата можно назвать очень слабым на фоне взлета американских индексов на 0,8-2% и обновления ими исторических максимумов. Причем обороты торгов на отечественном рынке продолжают падают, что также свидетельствует в пользу окончания сил «быков».

Скорее всего, просто завершился мощный приток средств на наш рынок как от нерезидентов, так и закрытых в декабре депозитов и полученных годовых бонусов.

На 2,8% вырос «Норильский Никель», отыгравший подъем цен на платину и палладий. Свыше 3% прибавил «Яндекс», отыгравший 2-процентный рост Индекса NASDAQ. Неплохо подросли золотодобытчики, акции которых последовали вслед за мировыми ценами на их продукцию.

Техническая картина по Индексу Мосбиржи осталась неизменной: рынок остается зажатым в диапазоне 3420-3520 пунктов. Пока мы остаемся внутри этого коридора, лучше не трогать сформированные позиции, а попытаться спекулировать внутри дня.

Сегодня эйфория на мировом рынке продолжается. Инвесторы отыгрывают вступление в должность Джо Байдена, которое прошло без особых эксцессов, а также неплохие отчеты американских компаний. Перед нашим открытием американские фьючерсы прибавляют около 0,3%. В плюсе все промышленные и драгоценные металлы.

Таким образом, откроемся мы опять ростом. В первой половине дня лучше рынка будет «Норникель» и золотодобытчики. Все говорит в пользу того, что пара евро-доллар вновь взяла курс на 1,24. Это может привести к росту цен основных биржевых товаров и будет поддерживать бумаги металлургов, в том числе золотодобывающих компаний. Акции последних можно попробовать взять на период нескольких недель.

Внимательно смотрим за «Яндексом», который вполне может показать ралли.

Акции Мосбиржи потеряли 1,6% после свыше 4-процентного взлета накануне. Бумагу стоит сохранять в среднесрочных портфелях, она еще неоднократно «выстрелит».

Нефть торгуется около отметки 56 долларов за баррель. Драйверов ее дальнейшего роста нет и не появится до тех пор, пока Европа не начнет снимать коронавирусные ограничения. А от сильного снижения «черное золото» будет удерживать дешевеющий к корзине мировых валют доллар.

Таким образом, нефть не будет оказывать поддержку ни акциям, ни рублю.

Рубль в паре с долларом по-прежнему остается в коридоре 73-74,7. Скорее всего, сегодня с утра пара доллар-рубль попытается уйти ближе к нижней границе диапазона, но шансов на ее пробой нет.