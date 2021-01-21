Преобладала коррекция. Динамика российского рынка разошлась с направлением движения в США, где преобладали позитивные настроения. Лидерами снижения вновь стали акции TCS (-3,77). Максимум обновили котировки Ростелекома (+2,59%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74.

Рост и коррекция на фондовом рынке чередуются. Полторы недели индекс Мосбиржи находится в боковом диапазоне 3450-3500 пунктов. Есть и хорошие новости. Так, заболеваемость COVID-19 в России упала до минимума за три месяца, наблюдается тенденция к ее снижению. Появились сигналы относительно возможного открытия туристического сезона летом. Также рынок поддерживает рост внутренних цен на нефть и топливо. Пока отыгрывается преимущественно внешний фон, локальной статистики и корпоративных событий мало. Стоит отметить, что в США в преддверии смены администрации торговая динамика смешанная. Тон торгам задают в основном корпоративные отчеты. Растут на них бумаги технологических компаний. Банковский сектор в аутсайдерах. Полагаем, что до конца недели боковой тренд, скорее всего, сохранится. В случае выхода из него движение может быть достаточно сильным. Больше шансов на техническую коррекцию в диапазон 3300-3350 пунктов по индексу Мосбиржи.

Ожидаем роста в пределах 0,5%. Рынок в США демонстрирует умеренно негативную динамику на фоне вступления в должность 46-го президента США Джозефа Байдена. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 73,50-74,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3450-3500 пунктов.



