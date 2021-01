В США новый президент, а на Wall Street новые рекорды

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Индексы Азии торгуются в плюсе на ожиданиях быстрого одобрения американских стимулов. Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США, но промышленные металлы дорожают. Индекс доллара заметно снижается, как и доходность по 10-летним казначейским обязательствам США. CAD, AUD и NZD отыгрывают у американского конкурента от 0,2% до 0,5%. На старте дня российский рынок попытается продолжить рост с возможной попыткой выйти на значения выше 3500 пунктов. Рубль также имеет шансы пробить сверху уровень 73,0 за доллар.

Производители цветных и благородных металлов были фаворитами

По итогам торгов 20 января индекс МосБиржи вырос на 0,68% до 3466,80 п., а РТС на 1,11% до 1486,90 п. С первых минут торгов российский рынок взял курс на рост. Составляющие оптимизма покупателей прежние — надежды на американские стимулы. Вера в эти стимулы столь высока, что нефть даже не боится разрастания карантинных зон в Китае. Однако впечатление от повышения индексов портит активность инвесторов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 75,753 млрд по сравнению с 86 млрд накануне. Лидером дня стал сектор металлов и добычи (+1,63%) во многом благодаря сильной динамике акций ГМК «Норникель» и золотодобывающих компаний. Потребительский сектор поднялся на 0,75% и, наконец, вышел в плюс относительно начала года. Слабее всех оказался финансовый сектор (-1,14%), где продолжается фиксация прибыли по бумагам TCS Group (-3,7%). Плюс к этому в акциях «Московской Биржи» (-2,2%) также намечается коррекция после взлёта накануне.

В лидерах дня были бумаги OZON Holdings (+3,8%). Сегмент интернет продаж развивается весьма динамично в условиях пандемии. На рынке растёт убеждённость, что бумага может в будущем стать кандидатом на включение в индекс MSCI Russia. Бумаги ГМК «Норникель» (+2,8%) пользовались спросом на фоне принятия в первом чтении законопроекта, который, в случае окончательного принятия, может снизить НДПИ для многокомпонентных руд в Красноярском крае. Также Global Palladium Fund, созданный компанией, вывел на биржу цифровые инструменты, обеспеченные металлами (ETC). С 18 января они торгуются на Deutsche Borse, а с 20 января на LSE. К торгам допущены инструменты, обеспеченные физическим золотом, серебром, платиной и палладием. Группа «ПИК» (+0,2%) объявила результаты за 2020 год. Объём реализации недвижимости вырос на 42%. Общий объём поступления денежных средств вырос на 30% до 371 млрд рублей. Как и в случае с результатами «Эталона», на финансовые показатели «ПИК» значительное влияние оказала программа льготной ипотеки. Доля ипотечных сделок за прошедший год составила 76% от общего объёма продаж по сравнению с 66% в 2019 году.

Рубль участвует в глобальном наступлении на доллар

Рубль укреплял свои позиции вместе с валютами сырьевой группы на ожиданиях быстрого одобрения стимулирующего пакета в США. AUD, NZD и CAD укреплялись от 0,55% до 0,65% против американского конкурента. В паре с евро доллар был сильнее из-за опасений более длительного периода карантинных мер в Старом свете. Фунт стерлингов, напротив, усиливал свои позиции, но в данном случае свою роль сыграла инфляция, которая разогналась в декабре до 0,6% с 0,3% в ноябре. Кроме внешних факторов, на рубль позитивно влияют неожиданные итоги аукциона ОФЗ. Минфин в среду разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 38,97 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 5,55%. Вероятно, что на итоги аукциона повлияли такие факторы, как относительно короткий срок обращения и недостаток объёма размещений в начале года. В любом случае, результаты аукциона можно считать позитивными для рубля. Впереди также налоговый период, который традиционно оказывает поддержку россиянину. Без внешних неожиданностей курс вполне способен протестировать отметку 73,0 за доллар в ближайшие дни. К вечеру среды доллар слабел на 0,22% до 73,52, а евро на 0,42% до 88,96.

В США новый президент, а на Wall Street новые рекорды

Торги в США завершились сильным ростом индексов. Президент Джо Байден вступил в свою должность и вошёл в Белый дом. В качестве первых шагов он объявил о повторном присоединении к Парижскому соглашению по климату и Всемирной организации здравоохранения, остановил строительство стены на мексиканской границе, предписал носить маски на территории федеральных объектов, подписал различные приказы, направленные на ликвидацию расовой и половой дискриминации и другие исполнительные приказы. Кроме оптимизма по поводу новой администрации инвесторы реагировали на корпоративные отчёты. Акции Netflix подорожали на 16,85% после того, как компания отчиталась о росте базы подписчиков свыше 200 млн человек, а также обещала позитивный свободный денежный поток и обратные выкупы. Инвестиционный банк Morgan Stanley отчитался лучше прогнозов по прибыли и выручке за счёт сильных результатов от трейдинга, но рынку этого было мало и акции упали на 0,2%. Аналогичная история с бумагами Procter & Gamble, которые упали на 1,25%. Компания увеличила прибыль в прошедшем квартале на 8%, а также повысила свой прогноз, но инвесторы пока предпочитают истории «новой экономики», а не сторожила потребительских товаров. Впрочем, бумаги Ford Motor подскочили на 8,38% на фоне повышения рекомендаций ряда аналитиков. На рынке также рассчитывают, что один из лидеров автомобилестроения сможет быстро развернуть выпуск электромобилей. В разрезе секторов самый мощный подъём показали коммуникации (+3,62%), цикличные товары (+2,26%) и технологии (+2,02%), а вот сектор финансов упал на 0,47%, хотя банки отчитываются лучше ожиданий. В составе индекса S&P 500 лидировали Netflix Inc. (+16,85%), Ford Motor Co. (+8,38%), Invesco Ltd (+6,52%), Pultegroup Inc. (+6,09%) и Lennar Corp. (+5,48%). Самыми слабыми были Bank of New York Mellon Corp. (-7,27%), U.S. Bancorp. (-5,18%), Live Nation Entertainment Inc. (-3,67%), TechnipFMC PLC. (-3,58%) и Fastenal Co. (-3,41%).

Австралийская безработица сокращается быстрее ожидаемого

Азиатские рынки торговались в плюсе, реагируя на оптимизм Wall Street. Безработица в Австралии упала в декабре до 6,6% с ноябрьских 6,8% при прогнозе 6,7%. Банк Японии оставил свою политику без изменения, хотя звучали мнения о том, что регулятор может расширить количественные меры для борьбы с усилением дефляции. Вышли данные по японской внешней торговле. Экспорт в декабре вырос на 2,0% при ожиданиях роста на 2,4%, а импорт упал на —11,6% при ожиданиях —14,0%. Оптимизм инвесторов также поддерживался снижением доходностей по казначейским обязательствам США. По 10-летним бумагам доходность упала до 1,08%. Индекс доллара снижался на 0,22% до 90,28 п.

Рост запасов в США смущает нефть

Для нефти день вступления в должность Джо Байдена был противоречивым. С одной стороны, он отменил разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL и разработку месторождений в природоохранных зонах Аляски, а, с другой, воссоединился с Парижским соглашением по климату. Тем не менее, нефть торговалась в плюсе, пока не поступила статистика по запасам. Согласно данным API, на неделе до 15 января коммерческие запасы нефти выросли на 2,6 млн бар. Запасы бензина увеличились на 1,1 млн бар., а дистиллятов на 816 тыс. бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали сокращения запасов нефти на 2,5 млн бар., а также увеличение запасов бензина на 2,7 млн бар. и дистиллятов на 0,6 млн бар.