Российский рынок акций в среду вырос, однако большую часть времени индекс Мосбиржи просто торговался в боковике около 3465–3480 п. Избежать продолжения коррекции нашим акций помогли внешние факторы. В частности, уверенный рост наблюдался на западных площадках.

Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite переписали исторические максимумы на фоне позитивных корпоративных отчетов и вступления в должность президента США Джо Байдена. Представитель демократической партии уже начал отменять ряд указов Трампа. В лидерах роста оказался высокотехнологичный сектор: акции Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple и Alibaba прибавили более 3%.

По S&P 500 в качестве ближайшего технического ориентира выступает район около 3875 п. Это на 0,6% выше текущих значений. Если и этот рубеж будет пройден, то среднесрочные цели сдвинутся в сторону 4000–4020 п.

Вместе с американским рынком новые исторические максимумы установил и общий мировой индекс акций MSCI ACWI, отражающий динамику фондовых площадок из 23 развитых и 27 развивающихся стран.

И хотя российские индексы накануне закрылись в плюсе, невыразительная внутридневная динамика по-прежнему свидетельствует об относительной слабости наших индексов. При этом обороты торгов падают четвертую сессию подряд, что также указывает на снижение активности и интереса инвесторов.

Впрочем, поводов для распродаж пока также недостаточно. Поэтому мы наблюдаем точечные импульсы роста в отдельных историях. Второй эшелон накануне продолжил выглядеть чуть лучше голубых фишек, сокращая накопленное за последние пару месяцев отставание.

По индексу Мосбиржи по-прежнему актуален боковой «флаг». Для понимания дальнейших перспектив необходимо дождаться выхода за его пределы. Нижняя граница этой формации находится на 3425–3440 п. В случае закрытия сессии под этим рубежом далее цели коррекции сместятся в сторону 3320–3330 п.

Что касается сценария роста, то сильным техническим препятствием выступает область 3500–3520 п. Сегодня перед открытием складывается неплохой внешний фон, однако сил для прохождения наверх обозначенных отметок на этой неделе все-таки может не хватить.

Среди относительно ликвидных бумаг в центре внимания:

— Банк Санкт-Петербург (+3,8%). После боковой консолидации последних дней идет попытка возврата в рамки восходящего тренда. Отчетность по РСБУ вышла сильной. Перспективы роста бумаг сохраняются. Ближайший ориентир и в то же время область промежуточного сопротивления — это зона 59–60 руб. Ожидания позитивные.

— Яндекс (+3,2%). Акции растут на фоне ралли в IT-секторе США. Текущую оценку компании сложно назвать заниженной, поэтому высоко оцениваю вероятность сохранения бумаг в широком диапазоне консолидации последних недель: 4950–5400 руб. Пока без каких-то локальных идей.

— Детский мир (+2,95%). Компания опубликовала сильные операционные результаты за IV квартал. Темпы роста выручки поднялись до максимального уровня с III квартала 2019 г., LFL продажи также демонстрируют восстановление. Смягчение карантинных ограничений привело к тому, что относительные темпы роста онлайн-выручки начали замедляться, хотя и остаются трехзначными. Детский мир своевременно среагировал на тренд по переходу в онлайн и сумел усилить присутствие в сегменте e-commerce. В будущем именно это направление может стать ключевым драйвером роста продаж. Результаты позволяют рассчитывать на улучшение финансовых метрик в IV квартале 2020 г., что поддержит дивидендную базу. Сохраняем долгосрочный умеренно позитивный взгляд.

— Полиметалл (+2,9%) и Полюс (+2,5%). Бумаги поднялись на фоне резкого скачка цен на золото, которые вернулись в район $1870 вместе с вступлением в должность президента Джо Байдена. Акции золотодобытчиков продолжают торговаться в жесткой привязке к котировкам драгметаллов.

— TCS Group (-2,6%). Бумаги закономерно корректируются после взрывного ралли последних недель. Новости о продажи акций инсайдерами лишь поддержали эту тенденцию. Учитывая уже прошедший ранее подъем, текущая фундаментальная оценка не предполагает значительного потенциала для обновления январских максимумов на горизонте года.

— Мосбиржа (-1,6%). Акции просто скорректировались после внезапного импульса роста во вторник. Ближайшим ориентиром наверху выступает район 169–170 руб. На наш взгляд, это уровни близкие к фундаментально справедливым.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию операционных результатов АЛРОСА за IV квартал. Вряд ли они вызовут сильную реакцию в бумагах, так как ранее компания уже публиковала отчеты об объемах продаж за каждый месяц. В целом по АЛРОСА сейчас консервативный взгляд. В цену акций уже заложен позитив от роста продаж и цен на алмазы. Существенного апсайда не наблюдаем.

В четверг операционный отчет за IV квартал также опубликует Северсталь. Состоится заседание ЕЦБ — оцениваем его лишь как умеренно значимое. В США продолжится сезон отчетов: результаты представят Intel, IBM, Union Pacific и др.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в среду выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%, нефть Brent в небольшом минусе и находится около уровня $55,9.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия среды.



