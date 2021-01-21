Обилие новостей из США относительно вступления Дж.Байдена и его номинантов на ключевые позиции продолжится в ближайшее время, однако ключевые тезисы уже поступили во вторник (от Дж.Йеллен относительно приоритета «рыночного» ценообразования доллара) и в среду (от Э.Блинкена и Л.Остина относительно ключевых вызовов на мировой арене). Примечательно, что Россия оказалась в числе второстепенных «противников» позади Китая, а некоторые сигналы относительно сотрудничества в сфере ядерного сдерживания и вовсе дали надежду на достижение соглашений. Мы полагаем, стоит аккуратно трактовать большинство подобных комментариев ввиду параллельно развивающейся дискуссии в Европарламенте об ужесточении регулирования в отношении строящейся 2-й нитки “Северного Потока”.

Тем не менее, развитие коррекционного тренда доллара (индекс DXY продолжил снижение до 90.3 п сегодня утром после скачка до 90.7 п в среду) и продолжающаяся подготовка к налоговым выплатам в ближайшие дни (отсечки 25 и 28 января) будут оказывать рублю моральную поддержку. Вполне вероятно, отметка USD/RUB 73.0 является целью ближайших дней, и лишь близость «долгосрочного» уровня сопротивления (250-дневное среднее) будет мешать более быстрому укреплению рубля.