Аэропорт "Домодедово" может рефинансировать евробонды
Сектор российских еврооблигаций: новости о новых размещениях поступают в ежедневном режиме. Долговые рынки ЕМ продолжают приходить в себя после довольно негативного начала года, обусловленного резким ростом доходностей UST. Так, вчера суверенные евробонды крупнейших ЕМ сбросили в доходности 1 б. п., причем Россия не оказалась исключением. «Газпром» разместил 8-летние евробонды на $2 млрд под 2,95% годовых. Как сообщается, спрос на бумаги газового концерна составил $3,75 млрд. Отметим объем размещения, который вполне сопоставим с годовой программой по размещению внешних займов РФ ($3 млрд.). Эстафету новых размещений в секторе готовится подхватить Аэропорт Домодедово, который, по информации Bloomberg, может разместить 7-летние долларовые облигации. Как сообщается, средства от размещения планируется использовать в первую очередь на финансирование объявленного вчера выкупа бондов с погашением в 2021 г. и 2023 г., а также досрочное погашение бумаг 2021 г., которые останутся после выкупа. На фоне столь бурной активности на первичном рынке ценовые изменения на вторичке остаются в пределах полфигуры.
Сектор ОФЗ: инфляция перевалила за 5%. Настроение «быкам» в секторе вчера немного подняли результаты аукциона, на котором Минфин реализовал бумаг на всю планирующуюся сумму в 20 млрд руб. Начало года на первичном рынке ОФЗ оказалось явно смазанным – размещено бумаг всего на 51 млрд руб. Впрочем, к «тяжелой артиллерии» (ОФЗ-флоатерам) Минфин пока не прибегал.
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