Инфляция растет. Что будет делать регулятор?
Годовая инфляция превысила 5,0%. За период с 1 по 18 января потребительские цены поднялись на 0,6%. За прошлую неделю рост цен составил 0,2%, причем, в отличие от начала месяца, его нельзя сейчас связать с повышением регулируемых тарифов.
В январе прошлого года рост цен за январь в целом составил 0,4%, так что уже сейчас годовая инфляция оценивается примерно в 5,1%.
Высока вероятность, что по итогам месяца рост цен будет равен 0,8% или даже выше, так что годовая инфляция может достичь 5,3%.
Банк России в своем месячном обзоре также оценил, что в декабре трендовая инфляция ускорилась, теперь даже рассчитанная на пятилетнем периоде трендовая инфляция оценивается в 4,1%, выше долгосрочного ориентира ЦБ.
Регулятор связывает рост трендовой инфляции с шоками предложения на рынке продовольствия, а также сохранявшимся влиянием валютного курса на инфляцию.
При этом отмечается, что существуют и более долгосрочные проинфляционные факторы, связанные с ростом затрат из-за действия противоэпидемиологических мер, а также из-за повышенных инфляционных ожиданий.
Все это заставит Центробанк придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики, и если инфляция останется высокой в ближайшие месяцы, это может вынудить регулятора пойти на более раннее ужесточение ДКП.
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