Как сообщил Росстат, потребительские цены выросли на 0,2% за период с 12 по 18 января, что соответствует средней недельной инфляции в декабре 2020. Цены на продукты питания продолжали расти наиболее быстрыми темпами, и, по всей видимости, инфляционные риски по-прежнему будут сосредоточены в этом сегменте в краткосрочной перспективе, хотя цены на некоторые продукты питания, в том числе на сахар, продолжают снижаться.

Динамика цен на непродовольственные товары соответствуют нормальному уровню.

В итоге инфляция составила 0,6% с начала месяца на 18 января, мы воспринимаем это как негативный знак, тем не менее, все еще придерживаемся нашего прогноза по инфляции в годовом выражении на уровне 5,3% г/г в январе.