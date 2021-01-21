После успешного 2020 года, по итогам которого индекс S&P прирос на 16,26%, пока сохраняется довольно позитивная картина на рынке акций в США с потенциалом для дальнейшего роста. Основными факторами для положительного прогноза являются: успешная борьба с пандемией Covid-19 и последующее восстановление экономики, пакеты стимулирующих мер со стороны федерального правительства и мягкая монетарная политика.

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Аналогичная картина складывается с ожиданиями по прогнозируемой прибыли для компаний входящих в индекс S&P 500.

В 2021 году по этому показателю S&P 500, вероятнее всего, также превзойдет доковидный 2019 год.

Более того, прогнозные значения прибыли последнее время имели тенденцию к пересмотру в сторону повышения, поэтому есть вероятность, что фактический рост окажется выше текущих ожиданий.

Фискальные и монетарные стимулы остаются в силе. Недавно в США был предложен дополнительный пакет мер по стимулированию экономики на $1,9 трлн.

Даже если этот пакет будет принят не в полном объеме, то он все равно будет значительным, чтобы обеспечить масштабную вакцинацию.

Дополнительно к фискальным мерам, сохраняется очень мягкая монетарная политика со стороны ФРС, удерживающей ключевую процентную ставку на уровне 0%-0,25%.

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Также можно ожидать активное восстановление отраслей наиболее пострадавших от пандемии, например, туризм и ресторанный бизнес.

Следует помнить и о секторах, которые хорошо показали себя в прошлом 2020 году. Речь идет о двух самых крупных секторах в S&P 500: технологический сектор и сектор здравоохранения. Долгосрочные перспективы этих секторов остаются положительными.

Технологический сектор сохраняет привлекательность в силу высокой важности в структуре экономики.

Этот сектор является ключевым фактором роста экономики, так как сильно влияет на повышения производительности труда и качества жизни.

Основные драйверы роста для технологического сектора сохраняются, речь идет про цифровую трансформацию, облачные технологии, технологии на базе искусственного интеллекта, 5G, беспилотное вождение и многое другое, от чего зависит экономический рост и благосостояние граждан.

Сектор здравоохранения остается перспективным, так как он является бенефициаром долгосрочного демографического тренда.

Взрослеющее население все больше нуждается в услугах этого сектора.

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На фоне зарождающегося нового экономического цикла роста, инвестирование в такой класс активов, как акции, можно считать оправданным.

Но при этом никогда не стоит забывать о диверсификации, что позволит избежать непринятых сюрпризов в случае развития событий по незапланированному сценарию, например сильная коррекция на пересмотре стоимости активов. Распределение активов между различными классами является важным условием для создания портфелей рассчитанных на любое возможное развитие событий.



