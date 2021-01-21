Сегодня состоится заседание Европейского Центробанка. Перед ЕЦБ стоит сложная задача, им нужно решить, каким образом стимулировать европейскую экономику, которая снова из-за эпидемии коронавируса погружается в рецессию.

Надо сказать, что возможности у Европейского ЦБ очень ограничены. Ставка рефинансирования находится на нулевом значении, а депозитная ставка уже давно в отрицательной зоне, минус 50 базисных пунктов.

С прошлого года запущена пандемическая программа по поддержке активов PEPP, ее дважды расширяли и теперь объем программы составляет 1.85 трлн евро.

Также работает старая модифицированная в 2020 году программа долгосрочного финансирования TLTRO3. В таких условиях очень сложно сконструировать некий новый механизм, позволяющий экономике почувствовать некоторое облегчение. Итак, что же может предложить Кристин Лагард с коллегами?

В последние дни на финансовом рынке стали активно циркулировать слухи о возможном новом механизме, который может запустить Европейский центробанк. Вернее, этот механизм не новый, его с 2016 года практикует ЦБ Японии, называется он YCC (контроль за кривой доходности) или таргетирование кривой доходности.

В японском варианте ЦБ таргетирует доходность десятилетних государственных облигаций на уровне 10 базисных пунктов. Естественно, они успешно контролируют ситуацию, и в редкие моменты доходность выходит за рамки 0.1%.

Конечно, ЕЦБ сложно реплицировать японский механизм, так как Еврозона конструкция сложная, государственных облигаций очень много, все бонды таргетировать не получится. Поэтому, скорее всего, механизм будет другой.

Дело в том, что слухи на рынке появились не на пустом месте.

В последние торговые дни финансисты заметили, что на европейском рынке облигаций сложилась удивительная ситуация: итальянские государственные бонды никак не отреагировали на правительственный кризис. Спрэд между десятилетними немецкими госбондами и итальянскими почти не изменился, он стабильно находился на уровне 110 базисных пунктов.

Нет сомнений, что только с помощью ЕЦБ можно было удержать итальянские гособлигации от падения.

Таким образом и был сделан вывод, что ЕЦБ де-факто запустил новый механизм контроля за кривой доходности – контроль за спрэдами между государственными облигациями.

Теперь осталось только де-юре оформить ноу-хау Европейского ЦБ.

Собственно, в этом главная интрига сегодняшнего заседания ЕЦБ. Ждем комментариев Кристин Лагард по этому вопросу.