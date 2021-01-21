Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,4%, следуя за американскими площадками, несмотря на коррекцию нефти. Новость об остановке строительства трубопровода Keystone XL на границе Канады и США была позитивно воспринята нефтяным рынком. Реализация этого проекта означает увеличение объема нефти с высокой себестоимостью добычи. Хотя строительство данной магистрали обеспечивало сильным драйвером инвестиции в ТЭК.

В лидерах роста на российском рынке сегодня акции ЛУКОЙЛа. Котировки Газпром нефти идут вниз под давлением санкционных рисков для материнского Газпрома.

Инаугурация Джозефа Байдена сопровождалась активным ростом бумаг американских авиакомпаний. На фоне анонсированных новой администрацией Белого дома бюджетных стимулов инвесторы, вероятно, рассчитывают на усиление господдержки отрасли.

Информационный фон вокруг компании ВСМПО-Ависма улучшается. 18 января ее бывший гендиректор Михаил Воеводин передал 6,53% принадлежавших ему акций компании основному акционеру Михаилу Шелкову. Этот шаг ознаменовал собой разрешение конфликта между компанией и ее бывшим гендиректором, а также уменьшением рисков, связанных с действиями миноритарных акционеров.

Ростелеком в этом году установит базовые станции и антенны в 1200 населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек. Глава компании Михаил Осеевский 20 января сообщил, что в этих населенных пунктах живет несколько миллионов человек и спрос на мобильную связь там очень высокий. Осуществление этого проекта обеспечит компании увеличение выручки до 10% в среднесрочной перспективе. Кроме того, усиление присутствия компании в регионах выступит новым драйвером роста для справедливой стоимости Ростелекома.

Спрос на защитные активы усиливается. В некоторых сегментах фондового рынка в последние дни наблюдается консолидация или снижение. Я прогнозирую умеренно негативную динамику во второй половине сегодняшних торгов на отечественных площадках. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3445-3490 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,20-73,80 и 88,60-89,50 соответственно.



