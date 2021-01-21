Улучшение настроений в начале вчерашних торгов позволило Минфину провести более удачное размещение нового долга, нежели на первой неделе года. 20 млрд руб. короткой серии ОФЗ-ПД 26234 (июл.25) были размещены в полном объеме с доходностью 5.57% годовых по цене отсечения. Объем исполненных неконкурентных заявок оказался не столь велик (2.7 млрд руб.), а бумаги на 6 млрд руб. были приобретены за счет 6 конкурентных заявок равной величины.

Вторичный рынок, однако, воспринял итоги аукциона нейтрально. Если в начале сессии доходности снижались до 2-4 бп вдоль кривой ОФЗ, то под вечер масштаб движения сократился до 0-2 бп, вторя волатильной динамике курса рубля в течение дня. По итогам первых 2 аукционных дней Минфин разместил новый локальный долг на 51.2 млрд руб. Для сравнения, если равными темпами выполнять годовой план по займам (из расчета 50 аукционных дней), к текущему моменту ведомство должно было привлечь уже 147 млрд руб. Как и в прошлом году, рынок ждет более комплексного / глобального решения, чтобы убедиться в способности Минфина выполнить заявленные цели по части нового долга.