Распродажи на европейских фондовых площадках в четверг продолжились. Снизились акции нефтяных компаний и компаний сферы недвижимости. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 остался без изменения, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,3%, немецкий DAX потерял 0,1%, а французский CAC просел на 0,4%.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%. ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. Президент ЕЦБ Кристин Лагард предупредила, что новый рост числа случаев COVID и введение ограничений уменьшит активность в краткосрочной перспективе и сказала, что ЕЦБ готов обеспечить больше поддержки для экономики, если это будет необходимо.

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга разнонаправленно. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 0,55% до 13530,6 пункта, Dow потерял 0,04%, снизившись до 31176,6, а S&P500 увеличился на 0,03% и составил 3853.

Накануне инвесторы внимательно следили за инаугурацией нового президента США. Участники рынка надеются на принятие новых мер поддержки американской экономики при новом президенте, который на минувшей неделе представил пакет стимулов объемом $1,9 трлн. В первый же день своего президентства Байден отменил несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, как и обещал в ходе предвыборной кампании.

В ходе вечерней сессии свои финансовые результаты опубликовал Intel, которые оказались лучше консенсус-прогнозов аналитиков. Акции компании после основной торговой сессии выросли на 6%. Компания отчиталась о прибыли в размере $1,52 на акцию, что оказалось лучше прогноза в $1,1 на акцию. Выручка компании Intel составила $20 млрд, в сравнении с прогнозом в $17,49 млрд. Менеджмент компании также принял решение об увеличении дивидендов на 5% до $1,39 на акцию.

Финансовые результаты IBM, напротив разочаровали, что способствовало снижению бумаг после закрытия основной торговой сессии на 3%. Чистая прибыль на акцию составила $2,07 в сравнении с ожидаемыми $1,79 на акцию. Выручка же компании не дотянула до ожидаемых $20,67 млрд и составила $20,37 млрд.

В пятницу страны еврозоны опубликует индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, а в США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе в январе. Оптимизма от вступления нового президента в должность не хватило надолго. После уверенного роста накануне в четверг рынок экономил силы, сохранив позиции. Тем не менее, в среднесрочной перспективе настрой участников рынка скорее оптимистичный, а вернуть индексы на путь роста сможет новый пакет стимулов экономики США.