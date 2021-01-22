Российский рынок акций вчера выглядел очень слабо, упав по Индексу Мосбиржи на 1,3%. Поводом для распродаж послужили сообщения ряда СМИ о том, что новая американская власть не намерена улучшать отношения с Россией, а, наоборот, готовит новые санкции. В целом это далеко не новость, иного никто и не ожидал. Поэтому этот факт мы все-таки рассматриваем именно как повод для начала серьезной фиксации прибыли по перекупленным бумагам.

Из «голубых фишек» наиболее сильно пострадал «Газпром» (-3,1%). Вчера Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал заблокировать достройку «Северного потока 2» как ответ на арест Алексея Навального. Никакой юридической силы данное решение не несет, вряд ли к нему прислушаются те, кто действительно принимает решение, а антироссийский настрой европарламента давно известен.

Так что снижения акций газовой монополии в условиях продолжающихся морозов и высоких цен на газ выглядит избыточным. Но это абсолютно не значит, что инвесторы начнут откупать «Газпром». Пока первой поддержкой по бумаге является район 210 руб.

Растеряли весь позавчерашний взлет акции Московской биржи (-2,8%). А вот здесь ситуация обратная, в любой момент можно ждать роста бумаги, что мы часто наблюдаем на падающем рынке.

Сегодня перед нашим открытием внешний фон складывается негативным. После вчерашнего боковика, на четверть процента падают американские фьючерсы. В минусе промышленные и драгоценные металлы, в районе 55,5 долларов за баррель торгуется нефть, теряя более процента ко вчерашнему закрытию.

Вчера Индекс Мосбиржи завершил основные торги чуть выше поддержки 3420 пунктов. Сегодня мы откроемся в минусе, и поддержка не устоит. Так что коррекция имеет все шансы получить продолжение с целью ухода рублевого индикатора рынка в район 3300 пунктов.

Исходя из текущей картины, можно попробовать заработать на шортах по «Норникелю», «Лукойлу» и «Роснефти».

Из-за бывшего на этой неделе выходного дня в США, данные по запасам нефти от Минэнерго США будут опубликованы сегодня. Негативная статистика может ускорить падение «черного золота», которое не имеет собственных драйверов роста. В целом же при росте негативных настроений нельзя исключить, что нефть уйдет в диапазон 50-55 долларов за баррель.

Нет шансов даже на небольшое укрепление и у рубля, несмотря на поддержку со стороны налогового периода. При ухудшении ситуации, пара доллар-рубль оправится проверять на прочность сопротивление 74,7, пробой которого откроет дорогу на отметку 76.