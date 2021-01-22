Индексы на минимуме за две недели
Преобладала коррекция. Топ-20 наиболее ликвидных акций закрылись на отрицательной территории. Динамика российского рынка вновь разошлась с направлением движения в США, где после инаугурации Байдена преобладали позитивные настроения. Индексы Московской биржи и РТС откатились на минимум за две недели. Лидерами снижения вновь стали акции TCS (-5,40). Лидерами роста стали акции Ozon (+4,22%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74.
Рост цен на продовольствие и топливо ускоряется. Рост цен на продовольствие (фактически, уровень потребительской инфляции) составил 6,7% при общем уровне 4,9%. Подорожание топлива (оптовые цены на максимуме за два года) препятствует снижению инфляции. Рынок еще не начал отыгрывать рост продаж ритейлеров в 1 квартале. Однако, их маржа может снизиться на фоне опережающего роста расходов. Мы не ожидаем спекулятивных покупок бумаг потребсектора.
Сбербанк (-1,45%) запустит блокчейн-платформу. Мы не видим заметного спроса на цифровые активы, и не прогнозируем, что банк заработает на проекте в ближайшие два года. Новость, на наш взгляд, не станет драйвером котировок.
НЛМК (-0,99%) опубликует результаты производства. По итогам 9 месяцев объем производства составил 11,9 млн тонн. Ранее компания дала прогноз на уровне 12,3 млн тонн на конец года, с последующим увеличением до 14,2 млн тонн в 2021 г. Котировки НЛМК вблизи максимума, 225 руб., полагаем, что после публикации операционных показателей они могут начать техническую коррекцию в диапазон 205-210 руб. на горизонте 3 недель.
Ожидаем снижение в пределах 1%. Техническая картина складывается в пользу продолжения коррекции. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3400-3450 п.
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