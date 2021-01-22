Сегодня российский фондовый рынок откроет торги, вероятно, на отрицательной территории на фоне не самого благоприятного внешнего фона, а также увеличения санкционных рисков. По информации СМИ, президент США Джо Байден не собирается устраивать «перезапуск» отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее «агрессивные действия». В свою очередь Джанет Йеллен, являющаяся кандидатом на пост главы американского Минфина, пообещала строго претворять в жизнь санкции против РФ. До этого Европарламент потребовал усилить санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

В четверг ключевые фондовые индексы Штатов продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием позитивной составляющей, однако их изменения были незначительными. Основное внимание инвесторов было направлено на статистику, корпоративные отчетности, а также дальнейшие действия вступившего 20 января в должность президента Джо Байдена. По итогам сессии Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average опустился на 0,04%, до 31 176,01 пункта, Индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,03%, до 3853,07 пункта, Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ продвинулся на 0,55% и закрылся на отметке 13 530,92 пункта.

Ведущие европейские индексы показали снижение во второй половине вчерашних торгов после речи председателя ЕЦБ Кристин Лагард, обратившей внимание на сохранение высоких уровней риска для экономики Еврозоны в связи с продолжающимся воздействием пандемии COVID-19. Хотя региональный Индекс STOXX 600 все же сумел закрыться в небольшом плюсе.

Российский рынок акций накануне снизился вслед за бумагами нефтяных компаний. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии просел на 1,27%, до 3422,7 пункта, а Индекс РТС упал на 1,55%, до 1463,8 пункта.

Сегодня на азиатских площадках преобладают негативные настроения: к 8:30 мск упали Nikkei 225 (−0,25%), гонконгский Hang Seng (−1,39%) и китайский CSI 300 (−0,31%).

Фьючерс на S&P 500 опускается на 0,15%. Мартовские фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 1,16% и находятся у отметки $55,5 за баррель, а мартовские фьючерсы на нефть WTI торгуются в минусе на 1,24% на уровне $52,5. Котировки золота теряют 0,2% и находятся у отметки $1862,1 за тройскую унцию.

Что касается важной макростатистики, сегодня выйдут предварительные данные по индексам PMI в США и ведущих европейских странах за январь; в России опубликуют данные по промышленному производству за декабрь. Из внутренних корпоративных событий отметим публикацию операционных результатов X5 и НЛМК за IV квартал и весь 2020 год.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи закрылся под нижней границей восходящего клина. Если пробой подтвердится, целью для дальнейшего снижения может стать отметка 3300 пунктов.



