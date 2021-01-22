Индексы Euro Stoxx 600 и S &P 500 закрылись без изменений. Nasdaq завершил день ростом на 0.55%. Самую сильную динамику продемонстрировали американские технологические бумаги. Intel подскочила на 6.46% в преддверии публикации финансовой отчетности, но упала на вечерних торгах, несмотря на сильные показатели EPS и выручки. Самыми слабыми секторами стали нефтегазовый, материалы и банки. Статистика по первоначальным заявкам на пособие по безработице оказалась чуть лучше ожиданий рынков. Джанет Йеллен вновь подтвердила, что правительство не планирует немедленно снимать пошлины на китайские товары. Фьючерсы на WTI и Brent упали на 0.55% и 0.15% соответственно. Золото снизилось на 0.15%, серебро прибавило 0.45%. Индекс доллара DXY просел на 0.42%.

Индекс РТС закрылся снижением на 1.55%, рубль подешевел на 0.5% до 73.86 за доллар США на фоне роста геополитических рисков. Законодатели ЕС внесли резолюцию с призывом остановить завершение строительства Северного потока-2 в связи с арестом Алексея Навального. Газпром упал на 2.71%. Российский нефтегазовый сектор, как и американский, оказался в числе аутсайдеров: ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, Роснефть и Сургутнефтегаз снизились на 1.65%, 2.54%, 1.89% и 3.45%. Сбербанк, ВТБ и TCS потеряли 1.09%, 2.37% и 5%. ММК, РУСАЛ и Мечел обвалились на 2.09%, 2.21% и 4.68%. Ozon и Globaltrans укрепились на 2.21% и 2.29%.

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется снижением на 0.5%.