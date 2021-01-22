Вчера утром российский рынок акций попытался продолжить восходящее движение, однако уже к полудню, потеряв больше 1%, переместился в красную зону, где и оставался до завершения сессии. По итогам дня индекс РТС упал на 1,6%, индекс Мосбиржи – на 1,3%, а рубль ослаб к доллару. Очевидно, что причиной давления на котировки российских компаний остается санкционная тема, которая поддерживается новостным потоком. Сначала США ввели новые санкции против участников строительства «Северного потока – 2», а вчера вечером Европарламент принял резолюцию, требующую прекращения этого проекта и введения новых ограничительных мер в отношении РФ.

Таким образом, и сегодня вероятно негативное развитие ситуации на российском рынке.

В Европе фондовые индексы большую часть дня провели в зеленой зоне, однако после комментариев по результатам заседания ЕЦБ ушли в небольшой минус, индекс Euro Stoxx 50 просел на 0,2%. ЕЦБ ожидаемо не внес коррективы в программу выкупа облигаций и не изменил ставки. Объем программы выкупа сохраняется на уровне 1,85 трлн евро, при этом регулятор повторил, что программа будет действовать еще как минимум до марта 2022 г. На пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард выразила опасения по поводу состояния европейской экономики, которая, по ее мнению, двигается в сторону новой рецессии, хотя есть надежда, что массовая вакцинация, Европейский фонд восстановления экономики и устранение политической неопределенности в США окажут позитивное влияние. Тем не менее Лагард считает, что программа выкупа активов не должна использоваться в полном объеме, если финансовые условия могут поддерживаться на текущем уровне.

Американские индексы вчера остались в зеленой зоне, однако индекс S&P 500 завершил торги практически с нулевым изменением, а Nasdaq прирос почти 0,6%. Позитивные настроения по-прежнему подпитываются ожиданием притока на рынок новых денег, чему способствует выход слабой статистики в Соединенных Штатах. Вчера статистика была не очень плохой, число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю по 16 января составило 900 тыс., что немного лучше прогноза и показателя предшествующей недели, но значительно хуже показателей лета-осени 2020 г. В то же время импульс, который получили рынки после предложения Байдена обеспечить дополнительные стимулы для экономики объемом до 1,9 трлн долл., постепенно сходит на нет, поскольку до принятия этого пакета и конкретизации его объема еще далеко.

Сегодня азиатские рынки снижаются, нефть заметно дешевеет, фьючерсы на европейские и американские индексы переместились в красную зону.

Российский рынок начнет день в минусе.