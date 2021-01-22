Конец недели мировые рынки могут завершить снижением
Ключевые факторы роста фондовых индексов в последние дни в виде надежд на дополнительные стимулы со стороны фискальных и монетарных властей, прежде всего в США, а также эффективность вакцин против Covid-19 не перевесили опасения инвесторов из-за новых ограничений в Японии, Гонконге и Китае в связи с ростом заболеваемости в этих странах.
Тем не менее в четверг американские индексы в ходе торгов переписали исторические максимумы по S&P 500 и Nasdaq. Движение акций технологических компаний поддержала отчетность лучше ожиданий и прогнозы корпораций. Благодаря этому на вчерашних торгах бумаги Intel прибавили более 6%, ранее на этой неделе сантимент поддержали результаты Netflix. Оптимистичные ожидания у участников рынков вокруг Apple и Amazon. Что же касается нефтегазового сектора, то здесь настроения определяют опасения ухудшения спроса в ключевых странах-потребителях и вероятном сворачивании проекта по строительству нефтепровода Keystone XL в США.
Со стороны статистики негатива не последовало. Первичные обращения за пособиями по безработице в Штатах снизились с 965 тыс. неделей ранее до 900 тыс. Рынок недвижимости также чувствует себя неплохо: число разрешений на строительство выросло. Сюрпризы в плане статистики можно ожидать сегодня, будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в промышленности и услугах США и Европы, которые могут показать ухудшение.
Из важных моментов прошедшего дня стоит отметить заседание ЕЦБ, на котором большое внимание было уделено затягиванию карантинных ограничений и их негативному влиянию на экономику ЕС, а также необходимости сохранения стимулирующей политики продолжительное время.
В целом настроения на глобальных рынках на утро пятницы негативные. Азиатские площадки демонстрируют слабость, теряя в среднем около 0,6%, в «красной зоне» торгуются и индексы в США. Котировки Brent откатываются от локальных максимумов.
В четверг индекс МосБиржи потерял 1,2%. Сегодня коррекционное движение, вероятно, продолжится, чему будет способствовать слабая глобальная конъюнктура фондовых площадок и откат нефтяных котировок. В результате индекс МосБиржи может выпасть из диапазона 3400-3500 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса выступает уровень 3300 пунктов.
Из корпоративных событий сегодняшнего дня выделим публикацию операционных результатов за 4 квартал НЛМК, X5 и Распадской.
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