От Apple ждут очередного рекордного квартала

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Индексы Азии в минусе, как и сырьевые контракты. Продолжают расти опасения второй волны COVID-19 в Китае. В США также рынок кажется перегретым и готовым развернуться при первом негативном сигнале. Индекс доллара растёт в пределах 0,1% до 90,19 п, а сырьевые AUD, CAD и NZD теряют от 0,2% до 0,35%. На старте торгов ждём дальнейшей просадки российских индексов и слабости от российской валюты. В течение дня будут поступать предварительные индексы деловой активности из Европы и США, которые могут немного улучшить настроение инвесторов.

Нефтегазовый и финансовый секторы подверглись распродажам на опасениях внешних рестрикций

По итогам торгов 21 января индекс МосБиржи упал на 1,27% до 3422,67 п., а РТС на 1,55% до 1463,84 п. Начинался торговый день для российского рынка вполне спокойно и позитивно. Индекс МосБиржи поднимался до 3489,07 п., но затем продавцы забрали в свои руки бразды правления. Движение вниз было во многом спровоцировано очередными инициативами Европарламента, где намерены принять резолюцию об остановке строительства «Северного потока 2» и иных санкциях против РФ в связи с ситуацией по Алексею Навальному. В целом, подобное событие можно назвать ожидаемым. Активность резко возросла и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 114,924 млрд рублей по сравнению с 76 млрд рублей накануне. После разворота вниз ситуация развивалась в рамках логики коррекции. Самые большие потери были в секторе финансов (-2,64%), а также нефти и газа (-2,33%). С начала года, даже с учётом потерь, эти секторы выросли на 7,4% и 5,38%. Для сравнения, потребительский сектор теряет 0,17%, а металлы и добыча прибавляет 3,56%. Иными словами, инвесторы продавали то, что показало наиболее сильный рост. Иллюстративно это видно на примере аутсайдеров дня в составе индекса МосБиржи: TCS Group (-5,4%), «Сургутнефтегаз» (-3,27%), «Московская Биржа» (-2,87%), «НОВАТЭК» (-2,84%) и «Газпром» (-2,67%). Лишь сектор химии и нефтехимии смог завершить день ростом на 0,9%, а с начала года его рост составляет 7,28%..

В лидерах дня были бумаги OZON Holdings (+4,22%), в которой продолжают отыгрывать спекулятивные идеи вроде включения в индекс MSCI Russia, или в феврале, или к маю. Тем не менее, тема интернет-торговли остаётся горячей, а OZON один из самых ярких представителей отрасли. «Детский мир» (+2,41%) также имеет большой интернет-сегмент, который активно рос в 2020 году. Накануне компания показала операционную отчётность, позволяющую рассчитывать на сильные финансовые показатели. Кроме того, Altus Capital через свой фонд Gulf Investments Limited намерена подать ходатайство в ФАС с намерением увеличить свою долю до 29,9%. «ФосАгро» (+2,0%) предпринимает попытку вернуться к своему историческому максимуму. X5 Retail Group (+0,75%) может в течение двух лет рассмотреть возможность первичного размещения акций своих онлайн бизнесов не только в России, но и на NASDAQ и в Лондоне, о чём заявила финансовый директор компании Светлана Демяшкевич.

Тема санкций развернула рубль

Рубль также начинал день уверенно, а затем развернулся и отправился к отметке 74,0 за доллар. Вновь мы можем говорить о влиянии темы растущих рисков рестрикций. Внутренних рисков по рублю почти нет. В ЦБ РФ подсчитали, что за 2020 год внешний долг страны сократился на $21,3 млрд до $470,1 млрд и это при международных резервах свыше $590 млрд. К вечеру свои позиции растеряли и валюты сырьевой группы, а AUD даже ушёл в минус относительно доллара США. Возможно, что тема новых рестрикций окажется не столь долгоиграющей, поскольку резолюция Европарламента носит лишь рекомендательный характер. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока не поменяла своё мнение по «Северному потоку 2». Германский IFO провёл опрос бизнеса и обнаружил, что 52% поддерживают завершение проекта, а 48% против. Кроме того, было выяснено, что от различных санкций Евросоюза пострадало более 800 германских компаний. Поэтому европейские парламентарии могут призывать к чему угодно, а вот для правительств дальнейший разрыв экономических связей с РФ грозит новыми проблемами в экономике, которая без того страдает от пандемии. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,44% до 73,845, а евро на 0,99% до 89,845.

От Apple ждут очередного рекордного квартала

Торги в США завершились новым рекордом NASDAQ и незначительным падением Dow Jones. Инвесторы живут отчётами и надеждами на отчётность. В акциях Apple рост на 3,67% после заявлений аналитика из Morgan Stanley о неизбежном сильном квартале для компании. Иная ситуация в секторе авиаперевозок, где United Airlines Holdings (-5,7%) отчиталась о четвёртом подряд убыточном квартале, а также предупредила о слабых продажах в I полугодии. Ещё до отчётности акции Intel выросли на 6,46%, но после отчётности начали снижаться на расширенных торгах. Компания показала выручку и прибыль выше ожиданий Wall Street, но рынку продолжает не нравиться неопределённость в будущей стратегии развития продуктовой линейки производителя процессоров. В разрезе секторов рынок во многом был похож на российский. Самые большие потери наблюдались в энергетике (-3,44%), материалах (-1,5%) и финансах (+1,05%), а самый сильный рост показали технологии (+1,32%). И немного о статистике. Число новых строительств вырос за декабрь на 5,8% до 1,669 млн в годовом пересчёте, а разрешения на 4,5% до 1,709 млн. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 900 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 926 тыс. неделей ранее. Однако самое интересное состоит в том, что индекс производственной активности ФРБ Филадельфии показал рост до 26,5 п. в январе с декабрьских 9,1 п. Рынок ждал улучшение показателя, но не в такой степени.

Дефляция в Японии ускоряется

Торги в Азии проходили менее оптимистично. Акции китайского энергетического гиганта CNOOC провалились более чем на 5%. Индексный провайдер MSCI объявил о том, что исключит акции из индексов MSCI ACWI и MSCI China All Shares. Компания была включена в список на ограничения по поставкам из США. Противоречивая картина была в акциях поставщиков Apple. Например, акции Hon Hai Precision Industry поднимались более чем на 3%, а вот Taiwan Semiconductor Manufacturing Company теряли более 2%. Вышли предварительные индексы деловой активности. В Японии производственный PMI снизился до 49,7 п. с 50,0 п. в декабре. В Австралии, напротив, производственный PMI поднялся до 57,2 п. с 55,7 п. в декабре, но в сфере услуг снизился до 55,8 п. с 57,0 п. Впрочем, самая важная статистика азиатских торгов вышла в Японии. Дефляция в стране продолжает усиливаться. Общенациональный индекс потребительских цен показал снижение на 1,2% в декабре по сравнению с падением 0на,9% в ноябре, а базовый индекс упал до —1,0% по сравнению с —0,9% в ноябре.

Китайские власти просят пока о добровольной изоляции в новогодние праздники

Нефть торговалась в минусе. Ситуация с COVID-19 в Китае продолжает осложняться. Первые случаи инфекции за многие месяцы зарегистрированы в Шанхае. Власти Пекина призвали граждан воздержаться от поездок во время новогодних праздников. Пока это призыв к добровольному отказу, но в случае ухудшения обстановки могут быть приняты более жёсткие меры. Япония подсчитала, что импорт нефти в 2020 году упал на 16% до 2,5 млн бар. в сутки, что является самым низким объёмом за полвека. Естественно, что причиной такого падения импорта также является коронавирус, который резко ограничил социальную и деловую мобильность.



