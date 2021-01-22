В четверг нефтяные котировки оставались стабильны. Опубликованные данные от API, указывающие на рост запасов нефти в США, несколько снизили градус оптимизма и способствовали сдержанной динамике. Негатив был скомпенсирован снижением доллара, что позволило завершить торги вблизи прежних уровней.

Сегодня с утра котировки оказались под дополнительным давлением из-за роста числа случаев заражений COVID-19 в Китае. Угроза ужесточения карантина в стране, являющейся вторым по объему потребителем нефти в мире, повышает риски пересмотра прогнозов по спросу в 2021 г. в сторону снижения.

Фьючерсы на Brent с утра торгуются в районе $55,4 за баррель, что примерно на 1% ниже уровней вчерашнего дня. Потенциал для снижения еще есть. На горизонте ближайших недель инструмент может закрепиться в диапазоне $52–54 за баррель. Более глубокое падение может быть оправдано с точки зрения сохраняющихся рисков на стороне спроса, однако участники рынка сохраняют уверенность в поддержке со стороны механизма ОПЕК+ и активно выкупают просадки.

Отчеты нефтесервисных компаний в США выходят лучше ожиданий. Вчера достаточно сильные результаты представила Baker Hughes. В 2020 г. среди нефтяных предприятий нефтесервисная отрасль пострадала больше всего, поскольку сокращение буровой активности ударило по спросу на их услуги. В настоящий момент цены на американскую нефть WTI держатся выше $50 за баррель, число буровых установок восстанавливается и компании строят оптимистичные прогнозы на 2021–2022 гг.

Сильная сланцевая отрасль в США представляет риски для баланса на рынке нефти. Актуальные прогнозы по-прежнему предполагают снижение американской добычи в 2021 г. Однако возможность хеджировать поставки WTI по цене выше $50 позволяет сланцевикам рассчитывать на достойный денежный поток, достаточный для инвестиций в производство.

Специалисты полагают, что между возобновлением экспансии и обеспечением высокого денежного потока для акционеров, американские нефтяники выберут второе. Тем более что инвесторы уже давно требуют этого от отрасли, а экологические инициативы Байдена могут ограничить возможности по новому бурению. Однако соблазн увеличить добычу, в то время как поддержка со стороны ОПЕК+ сильна как никогда, может вновь привести к увеличению навеса сланцевой нефти.

Сегодня в фокусе внимания может быть официальная статистика от EIA, которая будет опубликована в 19:30 МСК.