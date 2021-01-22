Приток частных инвесторов на рынок ценных бумаг стал одной из ярких тенденций 2020 года. Растёт финансовая грамотность населения, а деньги частных инвесторов – тот фактор, который может снизить волатильность и зависимость нашего рынка от иностранных инвесторов.

Если в 2018 году только 2% акций в обращении принадлежало российским розничным инвесторам, то в настоящий момент уже 6-7%.

Тем не менее доля инвестирующих россиян мала – брокерских счетов открыто 8 млн, ИИС порядка 3,2 млн (рост 100% за 2020 год), то есть в России эффективно инвестирует не более 10% экономически активного населения, а объем средств составляет 4% от ВВП.

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В прошлом году рынки пережили самый глубокий, но вместе с тем самый быстрый кризис в мировой истории. Финансовые рынки благодаря действиям регуляторов по всему миру достаточно быстро оправились и перешли в рост.

Ключевым фактором, позволяющим проводить столь сильную стимулирующую политику, является инфляция, а точнее её отсутствие в развитых странах последние 25 лет. Пока нет инфляции, у всех регуляторов развязаны руки для проведения стимулирующей политики.

Какие уроки можно вынести из прошлого года для частного инвестора?

Безрисковых активов нет. Даже самые надежные облигации инвестиционного уровня, как Coca-Cola и гособлигации США (treasury) падали в цене на 3-5%, а акции, будь то российские или американские, и вовсе обрушились на 35%. В такие моменты главное не паниковать и не продавать позиции.

Мы всегда видим лишь «левую» часть графика, а что будет дальше – неизвестно.

В период сильного падения рынка растёт вероятность пропустить «отскок рынка».

Начинать инвестирование нужно прежде всего с осознания своей склонности к риску. Следующая ступень по доходности и росту риска после вклада – это облигации. Не стоит гнаться за доходностью и ориентироваться на высокий купон: доходность имеет прямую взаимосвязь с риском – чем выше доходность, тем выше вероятность дефолта или реструктуризации в облигациях.

Снижать риск можно за счет диверсификации портфеля – не стоит брать 2-3 облигации, лучше сформировать корзину бумаг, где доля одного имени будет меньше среднего купона по портфелю.

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В настоящий момент доходность облигаций первого эшелона находится на уровне 6%, портфель из надежных эмитентов второго эшелона будет давать доходность 7-7,5%. Если доходности облигаций недостаточно, то лучше добавлять в портфель акции, а не покупать высокодоходные облигации.

Среднеисторическая доходность российского рынка акций составляет 16%, с учетом дивидендной доходности в 8-9% и дисконта к мировым рынкам на уровне 40-60% стоит ожидать и далее двухзначных доходностей. Но на рынке акций обычным является просадка в 10% внутри года и медвежий рынок (падение на 20% и более процентов) раз в 6-7 лет.

Чем более доходный класс активов, тем больше срок инвестирования. На фондовом рынке нечего делать, если ваш горизонт инвестирования менее года.

Важная особенность для получения дополнительной доходности – системное инвестирование, когда инвестор докупает активы. Данный подход позволяет не искать оптимальную «точку входа».

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Важный плюс паевых инвестиционных фондов — это наличие налоговых преимуществ. Внутри ПИФ нет налогов на входящие потоки (дивиденды, купоны, реализованную прибыль от купли-продажи), фактически отложенные налоги, за счёт реинвестирования которых можно на 2-3% увеличить доходность. По прошествии трех лет пайщик может подать на налоговый вычет и освободить всю или большую часть прибыли от налогообложения.

Итак, типовой портфель новичка должен выглядеть преимущественно из фондов облигаций, для защиты от инфляции и девальвации стоит добавлять фонды акций широкого рынка.

Стоит запастись терпением: фондовый рынок – как хорошее вино: чтобы увидеть весь его потенциал, следует дать ему настояться.



